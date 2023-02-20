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20 февраля, 17:26

"Проверенный байер" продала москвичке поддельную сумку Hermes за 1,7 млн рублей

Мошенница из Кемерова продала богатой москвичке поддельную сумку Hermes за 1,7 млн рублей

<p>Москвичка, купившая поддельную сумку в Сети за 1,7 млн руб. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a> </p>

Москвичка, купившая поддельную сумку в Сети за 1,7 млн руб. Обложка © t.me / Mash

43-летняя владелица двух автомобилей Rolls Royce и Bentley стала жертвой мошенников, заплатив неизвестной продавщице за поддельную сумочку Hermes 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Героиня истории — Диана — нашла на просторах Instagram* страничку "проверенного байера" Тихновой Н., которая перепродаёт "оригинальные" кожаные сумки известных мировых брендов. Недолго думая, женщина решила приобрести у неё прибывшую в Москву "прямиком из США" сумочку Hermes.

Однако уже после получения товара у покупательницы закрались сомнения, поэтому сумка отправилась на экспертизу. Как выяснили специалисты, красная цена "кожаной сумки" за 1,7 млн рублей оказалась ничтожно низкой.

Женщина обратилась в МВД, где ей предложили сделать новый заказ, чтобы отследить мошенницу. Пока что полиция задержала только подельницу Тихоновой. "Байеру", которая скрывается в Кемерове, грозит уголовное дело за мошенничество и незаконное использование товарного знака.

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* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Ирина Фальке
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