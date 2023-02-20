"Проверенный байер" продала москвичке поддельную сумку Hermes за 1,7 млн рублей

43-летняя владелица двух автомобилей Rolls Royce и Bentley стала жертвой мошенников, заплатив неизвестной продавщице за поддельную сумочку Hermes 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Героиня истории — Диана — нашла на просторах Instagram* страничку "проверенного байера" Тихновой Н., которая перепродаёт "оригинальные" кожаные сумки известных мировых брендов. Недолго думая, женщина решила приобрести у неё прибывшую в Москву "прямиком из США" сумочку Hermes.

Однако уже после получения товара у покупательницы закрались сомнения, поэтому сумка отправилась на экспертизу. Как выяснили специалисты, красная цена "кожаной сумки" за 1,7 млн рублей оказалась ничтожно низкой.

Женщина обратилась в МВД, где ей предложили сделать новый заказ, чтобы отследить мошенницу. Пока что полиция задержала только подельницу Тихоновой. "Байеру", которая скрывается в Кемерове, грозит уголовное дело за мошенничество и незаконное использование товарного знака.

Ранее Лайф рассказывал, что пермячка заказала на Ozon смартфон, но получила пустую коробку. А сначала телефон долго не могли доставить в нужный пункт выдачи.