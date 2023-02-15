Пермячка заказала на Ozon смартфон, а получила пустую коробку
В Пермском крае девушка заказала на Ozon мобильный телефон, а получила пустую коробку. О неприятной покупке жительница Соликамска рассказала Ura.ru, а также предположила, кто мог её обмануть.
Жительница Пермского края заказала на Ozon смартфон, но получила пустую коробку. Видео © VK / Подслушано Соликамск!
"Заказала мобильный телефон на OZON, его долго не могли доставить на нужный пункт выдачи, а потом, когда посылка нашлась, оказалось, что коробка пустая", — поделилась она.
Девушка отметила, что данные на пакете не совпадают с указанными при оформлении. Она не исключила, что гаджет настолько понравился самим сотрудникам маркетплейса, что те решились на кражу. Телефон стоил почти девять тысяч рублей. Покупательница не собирается оставлять ситуацию и готовится обратиться в полицию.
Позже в Ozon Лайфу заявили, что ситуация исчерпана — клиентке принесли извинения, деньги за заказ ей вернутся, а продавцу выписан штраф.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники из Одессы пытались развести россиянина через Ozon. Злоумышленники признались, что занимаются этим, чтобы сбежать с Украины в Польшу. Якобы границы закрыты, а на переезд без проблем с законом требуется более ста тысяч долларов.