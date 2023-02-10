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10 февраля, 19:28

В Петербурге за мошенничество задержали бывшего бойфренда Бузовой рэпера Radiy

В элитном жилом комплексе "Остров" в Санкт-Петербурге задержан Радий Шигабетдинов — бывший бойфренд Ольги Бузовой и рэпер, выступающий под псевдонимом Radiy. Как сообщает канал "Рен-ТВ", к нему нагрянул ОМОН.

По данным источника, помимо выступлений 32-летний артист решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере комплектующих для квадрокоптеров и прочей техники. Однако, по версии следствия, он начал обогащаться за счёт обмана инвесторов. В скором времени ему будет избрана мера пресечения по подозрению в мошенничестве.

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А ранее Лайф писал, что Ольгу Бузову ищут приставы из-за долга по ЖКУ в петербургской квартире. По данным СМИ, у артистки накопилась задолженность в размере 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла, но долг так и не был погашен.

Обложка ©

VK / radiy.official

Матвей Константинов
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