В Петербурге за мошенничество задержали бывшего бойфренда Бузовой рэпера Radiy
В элитном жилом комплексе "Остров" в Санкт-Петербурге задержан Радий Шигабетдинов — бывший бойфренд Ольги Бузовой и рэпер, выступающий под псевдонимом Radiy. Как сообщает канал "Рен-ТВ", к нему нагрянул ОМОН.
По данным источника, помимо выступлений 32-летний артист решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере комплектующих для квадрокоптеров и прочей техники. Однако, по версии следствия, он начал обогащаться за счёт обмана инвесторов. В скором времени ему будет избрана мера пресечения по подозрению в мошенничестве.
А ранее Лайф писал, что Ольгу Бузову ищут приставы из-за долга по ЖКУ в петербургской квартире. По данным СМИ, у артистки накопилась задолженность в размере 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла, но долг так и не был погашен.
VK / radiy.official