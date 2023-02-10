В Петербурге за мошенничество задержали бывшего бойфренда Бузовой рэпера Radiy

В элитном жилом комплексе "Остров" в Санкт-Петербурге задержан Радий Шигабетдинов — бывший бойфренд Ольги Бузовой и рэпер, выступающий под псевдонимом Radiy. Как сообщает канал "Рен-ТВ", к нему нагрянул ОМОН.

По данным источника, помимо выступлений 32-летний артист решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере комплектующих для квадрокоптеров и прочей техники. Однако, по версии следствия, он начал обогащаться за счёт обмана инвесторов. В скором времени ему будет избрана мера пресечения по подозрению в мошенничестве.