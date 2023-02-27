18-летний провинциал стал эскортником в Москве и прогорел на первой же клиентке

Житель Ярославской области отправился на заработки в Москву ради "работы мечты" — мужского эскорта. Однако вместо лёгких денег и путешествий с состоятельными клиентами 18-летнего Арсена развели на первом же заказе, пишет SHOT.

Парню сразу же "повезло" — ему предложили пройти онлайн-кастинг: отправить обнажённые фото и "продемонстрировать себя как секс-работника". После выполнения первого требования в "агентстве" сообщили Арсену хорошую новость: его прелести заинтересовали одну московскую клиентку. Но, прежде чем она оплатит услугу, он должен перевести агентству "комиссию" в размере 6,6 тысячи рублей. Парень согласился.

Когда за переводом средств последовало длительное молчание, юноша решил уточнить, в чём дело. Мошенники выставили его виноватым, якобы "он слишком долго делал перевод и из-за задержки транзакции заказ отменили".

Обманутого парня попросили заплатить "за срыв сделки" ещё 22 тысячи и пригрозили сливом откровенных снимков в Сеть. Арсен всё же сообразил, что его надули, и обратился в полицию с жалобой о мошенничестве.