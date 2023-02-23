Москвичка взяла кредиты и продала квартиру ради оплаты "тайных" курсов личностного роста

Жительница Москвы набрала кредитов и продала взятую в ипотеку квартиру, чтобы оплачивать курсы личностного роста. Девушка уволилась с работы и теперь прячется от родственников. Её историю рассказывает SHOT.

Жительница Москвы обвинила руководителя курсов в создании финансовой пирамиды. Видео © SHOT

31-летняя Екатерина Ш. работала в банке, купила квартиру в ипотеку и пыталась создать семью. Однажды новый знакомый пригласил девушку на некие секретные платные курсы, где из неё пообещали сделать успешную и богатую "королеву".

По словам матери пострадавшей, после этого дочь начала вести себя предельно странно: набрала кредитов на несколько миллионов, чтобы оплачивать "уникальные программы", уволилась с работы, а потом продала ипотечную квартиру. С родственниками девушка встречаться отказывается, потому что они "ничего не понимают" и считают курсы сектой. Где сейчас живёт Екатерина, неизвестно.

Мать девушки рассказала SHOT, что решила лично проверить, что происходит на этих курсах. В результате она сама не поняла, как купила у наставников какой-то волшебный сертификат за 160 тысяч рублей. Женщина обвиняет руководителя курсов в том, что он создал пирамиду и всех зомбирует. Она обратилась в полицию.

"Они приглашают всех знакомых, друзей, друзей знакомых. Они за это получают какие-то баллы, чтобы куда-то продвигаться. Мероприятия закрытые, на них приглашают в места разные, давят на людей. Люди — специалисты, работают за деньги, а 5% есть элита. Предлагают, если вы будете исправно ходить, вот вы будете той самой элитой. Принцип пирамиды. <...> Они говорят, что это не надо размещать в Интернете, это особо секретные курсы", — рассказала мать Екатерины Виктория.

Краснопеев все обвинения отвергает и грозит призвать недовольных к ответственности за клевету.

"У нас школа прикладного управления, и за любые курсы, которые мы проводим, мы готовы нести публичную законодательную ответственность. Я считаю, очень правильно подтолкнуть этих обращающихся к тому, чтобы они сделали конкретные шаги, написали соответствующее обращение, потому что это тогда их ответственность. И всегда есть обратная сторона бумеранга — это клевета", — заявил руководитель курсов.