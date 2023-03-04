Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

В Международный женский день москвичей ожидают слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, 8 марта среднюю полосу накроет тёплый сектор циклонического вихря.

"Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до 0...+3 градусов обеспечены", — написал он в своём телеграм-канале.