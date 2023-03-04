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4 марта, 12:38

Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Метеоролог Леус спрогнозировал жителям Москвы слякоть и осадки 8 марта

В Международный женский день москвичей ожидают слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, 8 марта среднюю полосу накроет тёплый сектор циклонического вихря.

"Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до 0...+3 градусов обеспечены", написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд предупреждал жителей столицы об очень низком давлении 5 марта — около 725 миллиметров ртутного столба. Что касается температуры воздуха, то и ночью, и днём ожидается от минус трёх до нуля градусов. Возможен снег.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Матвей Константинов
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