Синоптик предупредил москвичей об очень низком давлении в выходные

К Москве по "крайне необычной" траектории приближается циклон. Он двигается с северо-востока на юго-запад, рассказал в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что перемещение циклона приведёт к значительному понижению давления.

"Это нестандартная ситуация. Обычно характерен перенос с запада на восток. Перемещение этого циклона и приведёт к заметному понижению давления. В субботу давление будет около 730–732 мм рт. ст. А в воскресенье показатель будет очень низким — около 725 мм рт. ст. Такое крайне редко встречается, это примерно на 22–23 мм рт. ст. ниже нормы", — пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, Москва будет находиться на южной периферии циклона. В ночь на субботу прогнозируется два-три градуса холода, днём — около нуля. Возможен небольшой снег, а также мокрый снег, образование наледи на проводах и ветвях деревьев. В воскресенье погода начнёт чуть меняться, так как циклон будет постепенно отходить на восток. И ночью, и днём — от минус трёх до нуля. Снег также возможен.