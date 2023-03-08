"Дарите нам счастье, даже в тревожные дни": Медведев поздравил российских женщин с 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил всех российских женщин с 8 Марта, отметив их способность дарить счастье и радость даже в самые непростые дни. Обращение он опубликовал в своём телеграм-канале.

Медведев поздравил россиянок с 8 Марта. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"От всей души поздравляю вас с днём 8 Марта! С весенним праздником, который олицетворяет возрождение и красоту! Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые! В вас сочетаются огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость", — отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, именно женщины вдохновляют мужчин на новые подвиги и свершения. Медведев также выразил уверенность, что непростые испытания, связанные с защитой Родины, истории и будущего наших детей, россияне преодолеют с честью.

"Слова огромной благодарности — женщинам, которые несут службу в ВС России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", — добавил Медведев.