Матвиенко заверила, что "игр в гендеры" в России не будет

Игр в гендеры в России не будет, потому что в воспитании и праве у россиян отсутствуют идеи создания микста из мужчины и женщины. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она уточнила, что в нашей стране хорошо осознают глубинное значение деления на мужчин и женщин, важность их ролей в обществе.

"Мужчины и женщины — это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь — гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве", — говорится в блоге Матвиенко на сайте Совфеда.

В публикации, которую спикер посвятила 8 Марта, она отметила, что в российском обществе нет запроса на такие игры, в связи с этим можно оставить Западу экспериментировать на самом себе. В России же Международный женский день — праздник цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы.

"От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём! Отдельные поздравления матерям, жёнам, сёстрам, подругам наших солдат и офицеров, которые защищают Родину в ходе специальной военной операции. Разделяю вашу тревогу за близких вам людей. Вы вправе гордиться ими, так как они сражаются за правое дело", — написала Матвиенко.