Североамериканские учёные нашли замену словам "мужчина" и "женщина"

Термины "мужчина" и "женщина" уже устарели, поэтому не должны использоваться в науке. К такому выводу пришла группа американских и канадских учёных, призвав отказаться от бинарных терминов в пользу инклюзивности. Об этом пишет Fox News.

По мнению исследователей, из научного языка нужно убрать деление на гендер, чтобы избежать "подчёркивания гетеронормативных взглядов", навязываемых обществом. Вместо этого предлагается использовать фразы "производитель спермы" и "производитель яйцеклеток". Кроме того, молодые специалисты предложили отказаться от слов "отец" и "мать", а также убрать из лексикона фразу "теория выживания наиболее приспособленных", так как она дискриминирует людей с ограниченными возможностями.

"Большая часть западной науки уходит корнями в колониализм, превосходство белой расы и патриархат, и эти властные структуры продолжают пронизывать нашу научную культуру", — заявляют учёные.

Однако большинство экспертов в научном сообществе назвали идеи североамериканских исследователей нелепыми и отметили, что новые названия могут вызвать путаницу в науке, а "производители яйцеклеток и сперматозоидов" — просто синонимы мужского и женского пола, и это только в очередной раз подтверждает, что пол бинарен.