Названа реальная причина, почему женщины делают так много селфи

Психологи из Университета Суонси в Великобритании выяснили, что желание девушек делать селфи связано с агрессивными стратегиями самопрезентации. В ходе работы, опубликованной в The Journal of Social Media in Society, они изучили профили в социальных сетях 150 человек, обратив внимание на фотографии людей.