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16 февраля, 19:16

Названа реальная причина, почему женщины делают так много селфи

JSMS: Частота селфи у женщин связана с агрессивными стратегиями самопрезентации

Психологи из Университета Суонси в Великобритании выяснили, что желание девушек делать селфи связано с агрессивными стратегиями самопрезентации. В ходе работы, опубликованной в The Journal of Social Media in Society, они изучили профили в социальных сетях 150 человек, обратив внимание на фотографии людей.

Оказалось, что каждый месяц мужчины выкладывали два селфи и шесть обычных фото, а женщины — пять селфи и десять обычных фотографий. Причём, как посчитали исследователи, чем сильнее девушка хотела изобразить сильную и опасную личность, тем больше фотографий себя она публиковала. Направлено такое поведение не на противоположный пол, а на всех пользователей, уточнили специалисты. Мужчины же делали подобные публикации в целях быть принятыми сообществом.

"Хотя мужчины, как правило, более напористы, чем женщины, в реальном мире, в социальных сетях мужчины чаще демонстрировали стратегии заискивания, чем женщины", считают учёные.

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Подобное поведение объясняется возможным набором иных норм и социальных ролей, принятых в Интернете, но не в реальной жизни.

Лайф писал о другом открытии психологов: оказалось, что виртуальный флирт может спасти реальные отношения от измен. Часть подопытных разговаривала с виртуальным барменом, который флиртовал с ними. После такого "сеанса" они испытывали влечение к своему настоящему партнёру.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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