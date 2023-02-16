Названа реальная причина, почему женщины делают так много селфи

Психологи из Университета Суонси в Великобритании выяснили, что желание девушек делать селфи связано с агрессивными стратегиями самопрезентации. В ходе работы, опубликованной в The Journal of Social Media in Society, они изучили профили в социальных сетях 150 человек, обратив внимание на фотографии людей.

Оказалось, что каждый месяц мужчины выкладывали два селфи и шесть обычных фото, а женщины — пять селфи и десять обычных фотографий. Причём, как посчитали исследователи, чем сильнее девушка хотела изобразить сильную и опасную личность, тем больше фотографий себя она публиковала. Направлено такое поведение не на противоположный пол, а на всех пользователей, уточнили специалисты. Мужчины же делали подобные публикации в целях быть принятыми сообществом.

"Хотя мужчины, как правило, более напористы, чем женщины, в реальном мире, в социальных сетях мужчины чаще демонстрировали стратегии заискивания, чем женщины", — считают учёные.

Подобное поведение объясняется возможным набором иных норм и социальных ролей, принятых в Интернете, но не в реальной жизни.