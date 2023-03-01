В Британии трансвестит рассказал школьникам о 73 гендерах и выгнал с урока несогласного ученика
В Британии трансвестит провёл урок полового воспитания для 11-летних детей
В школе имени Елизаветы II на британском острове Мэн произошёл большой скандал после того, как провести урок полового воспитания для 11-летних детей пригласили трансвестита. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошёл в городе Пил. Приглашённый трансвестит начал рассказывать детям, что существует 73 гендера. Один из учеников возразил переодетому в женское платье гостю, сказав, что есть только два: мужчина и женщина. После этого трансвестит выгнал ребёнка из класса.
Такие методы полового воспитания вызвали обеспокоенность у родителей. В школе началась независимая проверка, которая показала, что были и другие сомнительные уроки. Так, выяснилось, что на одном из уроков полового воспитания детей 11–12 лет учили мастурбации, а на другом — рассказывали об операциях по смене пола.
"Многие дети слишком травмированы, чтобы даже поговорить со своими родителями. Как родитель, вы не знаете, чему учат детей", — отметила одна из местных чиновниц, Элиза Кокс.
Ранее Церковь Англии предложила новую концепцию о гендерно-нейтральном Боге, которая предполагала, что священники перестанут использовать мужские местоимения при обращении к Господу. Кроме того, из молитв предлагалось убрать фразу "Отче наш". Однако 65% британцев выступили против этого.
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