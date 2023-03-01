В Британии трансвестит рассказал школьникам о 73 гендерах и выгнал с урока несогласного ученика

В школе имени Елизаветы II на британском острове Мэн произошёл большой скандал после того, как провести урок полового воспитания для 11-летних детей пригласили трансвестита. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Пил. Приглашённый трансвестит начал рассказывать детям, что существует 73 гендера. Один из учеников возразил переодетому в женское платье гостю, сказав, что есть только два: мужчина и женщина. После этого трансвестит выгнал ребёнка из класса.

Такие методы полового воспитания вызвали обеспокоенность у родителей. В школе началась независимая проверка, которая показала, что были и другие сомнительные уроки. Так, выяснилось, что на одном из уроков полового воспитания детей 11–12 лет учили мастурбации, а на другом — рассказывали об операциях по смене пола.

"Многие дети слишком травмированы, чтобы даже поговорить со своими родителями. Как родитель, вы не знаете, чему учат детей", — отметила одна из местных чиновниц, Элиза Кокс.