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26 февраля, 16:38

Большинство британцев выступили против изменения гендера Бога

Daily Mail: 65% жителей Великобритании выступили против изменения гендера Бога

Подавляющее большинство британцев (65%) выступают против новой концепции Церкви Англии о гендерно-нейтральном Боге. Результаты опроса приводит газета Daily Mail.

Проект церкви подразумевает, что теперь при обращении к Богу священники перестанут использовать мужские местоимения. Также из молитв предлагается убрать фразу "Отче наш".

В целом инициативу поддержали лишь 15% жителей Великобритании. Аналитики отметили, что в основном за предложение "сделать Бога гендерно-нейтральным" выступили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди людей от 55 до 64 лет одобрили инициативу только 6%.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Церковь Англии рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральной терминологии при обращении к Богу во время служб.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке
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