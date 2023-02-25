В Британии задумали внести "толерантные" правки в книгу "Чарли и шоколадная фабрика"

Британская писательница Имоджен Вест-Найтс раскритиковала планы обладателя авторских прав на книги Роальда Даля цензурировать произведения ради толерантности. Об этом она написала в статье для Slate.

Известно, что правки в книгах известного автора будут касаться веса, психического здоровья, пола и расы персонажей. По мнению писательницы, такие изменения грозят искажением смысла произведений.

"Например, [герой книги "Чарли и шоколадная фабрика"] Августус Глуп станет "огромным", а не "толстым". Но большая часть сюжета вращается вокруг того, что он именно толстый и избавление от этого качества подразумевает, что слово "толстый" — это оскорбление само по себе, а не описание одного из возможных типов телосложения. И чего вы достигли?" — написала автор публикации.

Среди других книг Роальда Даля также известны "Матильда", "Ведьмы", "Большой и Добрый Великан" и "Бесподобный мистер Фокс". Грозят ли и этим произведениям "толерантные" правки, пока не уточняется.