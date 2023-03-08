Улыбайтесь и танцуйте как можно чаще: Российские певцы на 8 Марта записали обращение к женщинам

Звёзды российского шоу-бизнеса поздравили россиянок с 8 Марта. Знаменитости-мужчины записали обращения к прекрасной половине населения России. Редакция "Звука" собрала плейлист с весенними треками и тёплыми словами. Аудиопожелания записали Стас Михайлов, Миша Марвин, Дима Филатов из Filatov & Karas, Gafur, Natan, Slame, Тимур Родригез, Sevak, Алексей Воробьёв, Toni, Владимир Шахрин, Burito, Султан Лагучев, Алексей Серов из группы "Дискотека Авария", Эльман и Amirchik.

"Счастья, любви — это самое главное, что может быть у нас в жизни. Любите и будьте любимыми. Пускай это будет основным двигателем вашей жизни. А мы будем вам в этом помогать: петь, любить и жить для вас", — пожелал Стас Михайлов.

Певец Алексей Воробьёв признался в любви ко всем женщинам и пожелал им ежедневно находить повод посмеяться. Он подчеркнул, что мужчины нуждаются в том, чтобы женщины светились от счастья.

"Я от всей души поздравляю всех прекрасных женщин этой планеты с наступившим 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней и больше хорошей музыки. А где её слушать, я думаю, вы уже знаете. С 8 Марта! Целую", — в свою очередь высказался Тимур Родригез.

Gafur пожелал представительницам прекрасного пола неувядающей бессмертной красоты, а также нежности, любви и здоровья, много добра, красивых комплиментов, а также солнечных счастливых дней.

Natan в своих поздравлениях не забыл упомянуть, что женщины выглядят прекрасно и без изумрудов, бриллиантов или платьев, им достаточно просто улыбаться. При этом он пообещал, что для достижения этой цели мужчины сделают "абсолютно всё".

"Хочу пожелать каждой из вас улыбаться, сиять от любви и дарить её миру! Заряжайте нас на победы и делайте жизнь прекрасней", — произнёс Amirchik.

Slame отметил, что женщина — самое прекрасное создание на Земле, приносящее в этот мир доброту и любовь. Он пожелал им быть счастливыми и любимыми. А Sevak в свою очередь подчеркнул, что дамам обязательно нужно верить в себя и сиять.

Toni, рассыпавшись в поздравлениях, назвал женщин тёплыми, нежными, замечательными, прекрасными и любимыми. Он пожелал дамам, чтобы в их душе всегда было счастье, ощущаемое постоянно, а не мимолётно.

"8 Марта — это всего лишь повод. Пусть повод дарить вам цветы, говорить нежности и восхвалять вас случается ежедневно — всегда, а не только в этот праздник. Но так как вы будете слушать это поздравление 8 Марта, то Восьмого марта я отдельно поздравляю вас с 8 Марта! Пусть всё будет хорошо!” — подчеркнул Burito.

Владимир Шахрин из группы "Чайф" пожелал дамам танцевать как можно чаще, чтобы музыка звучала не только в наушниках и телефонах, но и в душе.

"Я обращаюсь к нашим очаровательным, удивительным, замечательным женщинам, девушкам. От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Женщина — это самое прекрасное создание на Земле. Вы дарите нам теплоту и любовь, радость и внимание, нежность и заботу. Вы всегда вдохновляете и поддерживаете нас. Хочу пожелать вам, чтобы все ваши дни были наполнены безграничным счастьем, любовью близких людей и хорошим настроением. Потому что вы точно заслуживаете самого лучшего. Мы любим вас!" — заявил солист группы "Дискотека Авария” Алексей Серов.

Миша Марвин во время своего обращения попытался персонифицировать поздравление, заявив, что каждая из слушательниц платформы освещает мир своей улыбкой, дарит любовь и заботу. Он подчеркнул, что все женщины уникальны и прекрасны, и отметил, что восхищается ими каждый день.

Также к поздравлениям присоединились Султан Лагучев, Дмитрий Филатов из группы Filatov & Karas и Эльман, пожелавший, чтобы все цветы мира были у ног женщин.