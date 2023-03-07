VK подготовила к 8 Марта концерт, челленджи и подарки для пользователей

VK подготовила для пользователей подарки к 8 Марта. В Международный женский день девушки смогут получить неожиданные поздравления от популярных артистов и блогеров в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", спеть любимые песни в караоке и поучаствовать в челленджах. Об этом сообщается в пресс-релизе VK.

"8 марта в 15:00 состоится онлайн-концерт "ОК с караоке". Его трансляция пройдёт эксклюзивно в официальной группе "Одноклассники. Всё ОК!" и в эфире "Авторадио". Анфиса Чехова, Люся Чеботина, Асия и другие известные девушки расскажут ведущим шоу "Мурзилки Live" увлекательные и поучительные истории из своей жизни, обсудят необычные подарки на 8 Марта и поделятся планами на будущее. Мужчины-звёзды поздравят участниц шоу и зрительниц эфира с праздником и исполнят для них песни в студии "Одноклассников". Среди участников концерта: "Иванушки International", Александр Панайотов и другие представители российской эстрады. Эксклюзивом станут новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro", — сообщили в VK.

Также с 6 по 8 марта в 20 российских городах будут работать караоке-боксы от "Одноклассников". Посетители смогут спеть любую доступную в библиотеке песню и записать исполнение на видео. Среди всех, кто выложит ролик на своей странице в "Одноклассниках" с хештегом #ОКскараоке, будут случайным образом разыграны сертификаты в маркетплейс: список победителей будет опубликован 14 марта в официальной группе "Одноклассники. Всё ОК!".

Кроме того, "ВКонтакте" подготовила для пользователей тематические активности к 8 Марта. В социальной сети появились шесть новых праздничных стилей для оформления обложек профиля. "VK Мессенджер" поможет сделать поздравления для близких по-настоящему весенними: сервис представил уникальную форму для видеосообщений — в виде бутона герберы. Также в "VK Мессенджере" доступен праздничный тематический фон. В "VK Звонках" любимых девушек можно будет виртуально обнять с помощью специальной кнопки "Обнять в звонке" — она поможет почувствовать атмосферу праздника, даже если вы на расстоянии, отметили в VK.

Настроиться на весеннюю волну и зарядиться праздничным настроением можно с помощью тематического плейлиста в "VK Музыке", подборки фильмов о женщинах, которые творили историю, в "VK Видео" и игр с весенними скидками на VK Play. Провести приятно время в выходной день поможет подборка "Игр ВКонтакте" — выбранные проекты запустили специальные активности или тематическое оформление к празднику.

"VK Клипы" собрали ролики от популярных звёзд и блогеров, которые вдохновят на новые впечатления в реальной жизни и создадут позитивный настрой, — звуки из этих клипов можно будет использовать для создания собственных коротких видео.

"В честь праздника в "VK Клипах" проходят тематические челленджи. Сергей Безруков бросил вызов подписчикам в своём сообществе "ВКонтакте", где в стихотворной форме зачитал отрывки из популярных песен Скриптонита, Т9 и группы "Секрет", поздравив любимых женщин с 8 Марта. Для участия в челлендже пользователям надо выложить в "VK Клипы" видео того, как они читают строки из любимых песен в формате стихотворения, с хештегом #Любовьвневремени до 9 марта. Самые интересные, по мнению Сергея Безрукова, ролики попадут на стену его сообщества "ВКонтакте", а их авторы смогут получить iPhone14 или умную колонку "VK Капсула Нео" с голосовым помощником Марусей", — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого пользователи могут присоединиться к анпакинг-челленджу. Для участия нужно снять креативную распаковку своей домашней косметички и выложить видео в "VK Клипы" с хештегом #распакуйтекрасоту до 13 марта. Авторы самых креативных роликов, по мнению жюри, получат бьюти-бокс и ценные призы.

А для тех, кто в праздник захочет помочь другим, проект "Добро Mail.ru" создал раздел, где представлены фонды, которые поддерживают женщин, оказавшихся в непростых ситуациях. Попасть на него можно, кликнув на праздничный логотип почты на портале Mail.ru.

7 марта в 19:00 психологи Skillbox и актриса Агата Муцениеце расскажут о любви к себе на вебинаре "Мне надо: как научиться выбирать себя". Трансляция будет доступна на сайте Skillbox и в группе "VK Праздники" "ВКонтакте". Узнать, каково это — работать на заводском предприятии, возглавлять женскую команду исследовательниц и пытаться решить недостижимую научную задачу, — поможет Hi-Tech Mail.ru, проект VK, который собрал истории девушек с нетипичными профессиями.