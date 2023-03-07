Стало известно, сколько денег мужчины планируют потратить на подарки к 8 Марта

Большинство российских мужчин планируют потратить от двух до пяти тысяч рублей на подарки к 8 Марта, подсчитали аналитики. Это следует из результатов исследования мобильного приложения "Город" и финансового маркетплейса "Сравни", копия материала есть в распоряжении Лайфа.

При этом от одной до двух тысяч рублей готовы отдать 25% участников опроса, а 24% мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 500 до одной тысячи рублей, и 17% заявили, что готовы потратить всего до 500 рублей. Что касается самих подарков, то большинство респондентов собираются презентовать женщинам цветы, 14% — товары для дома, 10% — алкоголь и конфеты, 9% — парфюмерию, 7% — деньги, 5% — подарочные сертификаты и 4% опрошенных считают лучшим подарком украшения. А около 18% участников исследования заявили, что не планируют дарить подарки кому-либо в Международный женский день.

Примерно 35% россиян планируют провести 8 Марта дома, 26% респондентов отметили, что соберутся в компании друзей. Ещё 9% участников опроса завтра пойдут на свидание, 7% проведут Международный женский день в кино, музеях или театрах, а 6% — собираются уехать на праздничный выходной за город. Всего в опросе приняло участие более шести тысяч соотечественников.