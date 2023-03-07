В преддверии 8 Марта россиянкам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

В некоторых случаях неудачный презент или подарочный сертификат можно вернуть в магазин и получить взамен деньги, но не всегда. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович.

По словам эксперта, на праздники люди нередко получают бесполезные подарки, которые пылятся в шкафах. Но есть категории товаров, которые по закону нельзя вернуть обратно в магазин.

"Это продукты, бытовая техника и электроника без заводского брака, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, бельё и чулочно-носочные изделия, купальники, непериодические печатные издания, в том числе книги. Автомобили, мебель, животные и растения", — перечислила эксперт.

Все остальные категории товаров по закону "О защите прав потребителей" можно вернуть в магазин в течение 14 дней. В идеале — если к подарку на возврат будет приложен чек. Но можно обойтись и без него, зная примерную дату и время покупки. Потребитель может поменять товар на похожий по цвету или фасону. Если такого нет, то следует потребовать деньги.

"Важно учитывать: если покупка совершалась наличным расчётом, то деньги вернут обратившемуся с товаром. А если даритель использовал банковскую карту, то средства вернутся на его счёт. Поэтому в этом случае вернуть подарок тайно не получится", — указала адвокат.

Она также добавила, что подарочный сертификат вернуть проще. Но лучше всего возвращать сертификат до окончания срока его действия. Для этого нужно написать заявление о возврате денег на имя руководства магазина. Средства должны вернуть в течение 10 дней. В противном случае можно обратиться в суд.