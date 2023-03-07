Идеи подарков на 8 Марта, которые не оставят женщин равнодушными, а вас — без поцелуев

Очень часто лишь накануне праздника мужчины начинают задумываться, а что можно подарить на 8 Марта. Пожалуйста, не поддавайтесь ажиотажу в цветочных магазинах и выберите другой букет для любимой, а не банальные тюльпаны. Вы же знаете, что каждому знаку зодиака подходит свой цветок? А если хотите оказаться ещё оригинальнее и устроить женщине настоящий праздник, который она запомнит надолго, то есть несколько советов от наших экспертов.

Что можно подарить женщине на 8 Марта. Фото © Shutterstock

Маркетолог Игорь Новиков считает, что к идеям поздравлений на 8 Марта для любимой женщины мужчине требуется подходить с основательной подготовкой. Важно придумать что-то поистине уникальное, что подчеркнёт особенное к ней отношение. Отлично подойдут всякие милости, например кружка с фотографией пары, коллаж из совместных фото, воздушные шары, на которых будут написаны лучшие качества избранницы.

Кстати, воздушные шары и большое сердце из поролона, раскрашенное в красный цвет, можно ночью закрепить на балконе. Когда любимая проснётся и распахнёт шторы, она будет приятно удивлена романтичным сюрпризом Игорь Новиков Маркетолог

Чтобы подчеркнуть уникальность дамы сердца, настаивает эксперт, необходимо подарить ей именной сюрприз. В этом помогут эксклюзивные надписи, нанесённые на футболку, ежедневник и полотенце. Игорь также отмечает, что отличным вариантом подарка на 8 Марта станет короткометражный фильм или даже мультик, посвящённый любимой женщине.

Не секрет, что многие дамы просто обожают фотографироваться. В этом случае фотосессия в качестве подарка — то, что вам нужно! Вручите любимой сертификат или отправляйтесь в студию вместе, чтобы организовать фотосъёмку Игорь Новиков Маркетолог

Эксперт уверен, даже традиционные подарки могут приобрести особую значимость, если подойти к ним с фантазией. Что можно сделать? Положить в коробочку с конфетами ювелирное украшение или пригласительный билет в театр. Или даже спрятать подарок в неожиданном месте. Но заранее подготовить наводящие подсказки, чтобы свой подарок на 8 Марта дама всё-таки смогла получить. А если всё же решили остановить свой выбор на ювелирке, то купите оригинальную шкатулку, которая после окажется местом хранения и других украшений. Но важно в этом случае учитывать вкусы и характер возлюбленной. "Помимо основного подарка положите в шкатулку небольшие бумажные сердечки, на которых будут написаны пожелания и красивые комплименты для любимой", — советует эксперт.

Идеи лучших подарков на 8 Марта для любимых женщин. Фото © Shutterstock

А вот другой маркетолог — Ирина Журавлёва — считает, что приятным сюрпризом для дамы на 8 Марта станет визит к парикмахеру, нейл-мастеру, визажисту или подарочный сертификат на посещение спа-салона. Сделав такой подарок, мужчина проявит заботу о здоровье, красоте и отдыхе своей ненаглядной. Кстати, отличной идеей для подарка станет и импровизированный салон дома, который легко совместить со свиданием. Только кавалеру важно заранее подготовиться.

Наполните ванну горячей водой, расставьте свечи на подставках, подберите успокаивающую музыку, создайте приятный полумрак. Заранее позаботьтесь обо всём необходимом для спа-процедур. Вам понадобятся: массажное масло, гель для душа, скраб, ингредиенты для масок, морская соль, крем для тела, бомбочки для ванны Ирина Журавлёва Маркетолог

Беспроигрышным вариантом в качестве подарка на 8 Марта Ирина считает и организацию романтического ужина дома. Для создания особого настроения мужчине нужно использовать красивую посуду и тематические салфетки. "Любимые блюда, свечи и цветы создадут уютную атмосферу и покажут вашу любовь и заботу. Конечно, здесь необходимо учесть кулинарные пристрастия вашей дамы. Но в этот день, казалось бы, вполне заурядное угощение может приобрести особый смысл. Даже обычная яичница покажется романтичной, если её приготовить в металлической формочке в виде сердечка", — говорит маркетолог.

Если дома сидеть желания всё-таки нет, Ирина Журавлёва советует устроить свидание в живописном месте. Например, оправиться на конную прогулку или проехаться в карете. Можно пригласить общих друзей и организовать для любимых женщин увлекательный квест. А любительницам ярких эмоций и впечатлений в качестве подарка на 8 Марта преподнести катание на снегоходе, квадроцикле, джипах по бездорожью, полёт на параплане или воздушном шаре.

Если позволяет время и финансовая возможность, то организуйте для жены мини-путешествие. Посетите с ней какой-нибудь старинный российский город, в котором раньше не бывали, на несколько дней съездите на базу отдыха или в санаторий Ирина Журавлёва Маркетолог