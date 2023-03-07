8 Марта: Какие цветы идеально подходят женщинам разных знаков зодиака
Неотъемлемым атрибутом праздника весны считается букет цветов. Вы знали, что каждому знаку зодиака подходят определённые растения? Сделать подарок запоминающимся поможет хитрость от астролога.
Совсем скоро мужчины заполонят цветочные магазины, покупая своей даме сердца букетик банальных тюльпанов. Но почему в этом году на 8 Марта не подарить любимой женщине что-то оригинальное и необычное, от чего та придёт в восторг? Если вы не знали, то у каждого знака зодиака есть свой цветок. Букет из него и можно подарить в праздник весны девушке, жене или сестре. А какие именно лучше всего подойдут разным представительницам зодиакального круга, подскажет астролог Тиана Атлас.
Астролог Тиана Атлас рассказала, какие цветы станут идеальным подарком на 8 Марта. Фото предоставлено LIFE
Овны — девушки активные и энергичные. Им нравятся яркие и насыщенные цвета: красный, оранжевый и жёлтый. Лучшим выбором в качестве подарка на 8 Марта для них станут нарциссы, гвоздики или герберы.
А вот Тельцам, представительницам самого стабильного знака, нравятся роскошь и красота. Им подойдут цветы в нежных оттенках, такие как пионовидные розы, лилии или хризантемы.
Близнецам придётся по вкусу букет из чего-то необычного и оригинального. Если вы хотите удивить свою женщину этого знака зодиака, подарите ей 8 Марта ирисы, фиалки или орхидеи.
Для разных знаков зодиака подарки на 8 Марта следует выбирать по-особенному. Фото © Shutterstock
Раки же ценят традиции и душевную гармонию. Огромная охапка ромашек или нежные гортензии — идеальный выбор для этих романтичных персон.
Традиционно считается, что главный цвет знака зодиака Лев — оранжевый, поэтому лучшим вариантом подарка на 8 Марта будут яркие, сочные оттенки цветов в букете. Например, много жёлтых гладиолусов или подсолнухов. Последние символизируют Солнце, звезду-покровителя этих огненных женщин. Жёлтый цвет также ассоциируется с энергией, оптимизмом и радостью жизни.
Если вы хотите впечатлить подарком на 8 Марта Деву, то лучше выбрать растения, которые она сможет поставить на своём рабочем месте: розы или ландыши. Первые цветы означают любовь и восхищение, а вторые являются символом верности.
Как красиво поздравить с 8 Марта? Фото © Shutterstock
Весы любят всё, что связано с искусством и красотой, а также довольно трепетно относятся к своему внешнему виду. Для подарка на 8 Марта женщинам этого знака зодиака подойдут светло-пастельные оттенки цветов в букете.
Девушки, рождённые под знаком зодиака Скорпион, сильные, эмоциональные, уверенные в себе и часто загадочные. Цветы, которые лучше всего подходят для них, — это орхидеи. Они излучают чувственность и интригу, которые идеально отражают качества такой мадам.
Что подарить на 8 Марта Стрельцу? Ведь эта личность огненной стихии целеустремлённая, оптимистичная и независимая. Подойдут цветы, которые станут отражать её свободный дух. Лучший выбор для женщины этого знака зодиака — гиацинты и крокусы. Они имеют сильный аромат и ассоциируются с весной, временем возрождения и обновления.
Какие цветы лучше всего дарить женщинам на 8 Марта? Фото © Shutterstock
Козероги — практичные и организованные дамы. Они ценят продуманные и хорошо спланированные подарки. Букет из ярких и красочных гвоздик, георгин или гербер идеально подойдёт женщине этого земного знака зодиака в качестве подарка на 8 Марта, поскольку они означают восхищение, верность и уважение.
Женщины со знаком зодиака Водолей известны своей любовью к независимости и нестандартности. Они предпочитают уникальные и индивидуальные подарки. Идеальный букет для представительницы этого воздушного знака должен состоять из синих ирисов и фиалок.
Рыбы по гороскопу — женщины романтичные, творческие и чуткие. Чтобы выразить свою любовь и восхищение возлюбленной 8 Марта, подойдёт букет из лилий или жасмина, орхидей. Эти цветы символизируют любовь, красоту, изящество и чистоту — качества, которые хорошо сочетаются с нежной и чуткой природой девушек этого знака зодиака.
А если вы хотите любимой преподнести не только букет цветов, но и другой подарок, будьте осторожны. Лайф выяснил идеи самых худших подарков на 8 Марта. За такие презенты вам спасибо точно не скажут.
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