8 Марта: Какие цветы идеально подходят женщинам разных знаков зодиака

Совсем скоро мужчины заполонят цветочные магазины, покупая своей даме сердца букетик банальных тюльпанов. Но почему в этом году на 8 Марта не подарить любимой женщине что-то оригинальное и необычное, от чего та придёт в восторг? Если вы не знали, то у каждого знака зодиака есть свой цветок. Букет из него и можно подарить в праздник весны девушке, жене или сестре. А какие именно лучше всего подойдут разным представительницам зодиакального круга, подскажет астролог Тиана Атлас.

Астролог Тиана Атлас рассказала, какие цветы станут идеальным подарком на 8 Марта. Фото предоставлено LIFE

Овны — девушки активные и энергичные. Им нравятся яркие и насыщенные цвета: красный, оранжевый и жёлтый. Лучшим выбором в качестве подарка на 8 Марта для них станут нарциссы, гвоздики или герберы.

А вот Тельцам, представительницам самого стабильного знака, нравятся роскошь и красота. Им подойдут цветы в нежных оттенках, такие как пионовидные розы, лилии или хризантемы.

Близнецам придётся по вкусу букет из чего-то необычного и оригинального. Если вы хотите удивить свою женщину этого знака зодиака, подарите ей 8 Марта ирисы, фиалки или орхидеи.

Для разных знаков зодиака подарки на 8 Марта следует выбирать по-особенному. Фото © Shutterstock

Раки же ценят традиции и душевную гармонию. Огромная охапка ромашек или нежные гортензии — идеальный выбор для этих романтичных персон.

Традиционно считается, что главный цвет знака зодиака Лев — оранжевый, поэтому лучшим вариантом подарка на 8 Марта будут яркие, сочные оттенки цветов в букете. Например, много жёлтых гладиолусов или подсолнухов. Последние символизируют Солнце, звезду-покровителя этих огненных женщин. Жёлтый цвет также ассоциируется с энергией, оптимизмом и радостью жизни.

Если вы хотите впечатлить подарком на 8 Марта Деву, то лучше выбрать растения, которые она сможет поставить на своём рабочем месте: розы или ландыши. Первые цветы означают любовь и восхищение, а вторые являются символом верности.

Как красиво поздравить с 8 Марта? Фото © Shutterstock

Весы любят всё, что связано с искусством и красотой, а также довольно трепетно относятся к своему внешнему виду. Для подарка на 8 Марта женщинам этого знака зодиака подойдут светло-пастельные оттенки цветов в букете.

Девушки, рождённые под знаком зодиака Скорпион, сильные, эмоциональные, уверенные в себе и часто загадочные. Цветы, которые лучше всего подходят для них, — это орхидеи. Они излучают чувственность и интригу, которые идеально отражают качества такой мадам.

Что подарить на 8 Марта Стрельцу? Ведь эта личность огненной стихии целеустремлённая, оптимистичная и независимая. Подойдут цветы, которые станут отражать её свободный дух. Лучший выбор для женщины этого знака зодиака — гиацинты и крокусы. Они имеют сильный аромат и ассоциируются с весной, временем возрождения и обновления.

Какие цветы лучше всего дарить женщинам на 8 Марта? Фото © Shutterstock

Козероги — практичные и организованные дамы. Они ценят продуманные и хорошо спланированные подарки. Букет из ярких и красочных гвоздик, георгин или гербер идеально подойдёт женщине этого земного знака зодиака в качестве подарка на 8 Марта, поскольку они означают восхищение, верность и уважение.

Женщины со знаком зодиака Водолей известны своей любовью к независимости и нестандартности. Они предпочитают уникальные и индивидуальные подарки. Идеальный букет для представительницы этого воздушного знака должен состоять из синих ирисов и фиалок.

Рыбы по гороскопу — женщины романтичные, творческие и чуткие. Чтобы выразить свою любовь и восхищение возлюбленной 8 Марта, подойдёт букет из лилий или жасмина, орхидей. Эти цветы символизируют любовь, красоту, изящество и чистоту — качества, которые хорошо сочетаются с нежной и чуткой природой девушек этого знака зодиака.