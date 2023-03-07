Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Блогер Лерчек хвалила работу ФНС, а через несколько часов к ней пришли с обысками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Сегодня была в налоговой и была очень удивлена. Мне нужно было сделать цифровую подпись, и всё сделали за секунду. Там работала девушка такая молодая, симпатичная. Мне понравилось! Прикольно! Как будто я в ТЦ пошла себе кофе купить", — отметила блогер.