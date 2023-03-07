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7 марта, 07:06

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) незадолго до обысков в своём доме и возбуждения уголовного дела из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов хвалила работу Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях.

Блогер Лерчек хвалила работу ФНС, а через несколько часов к ней пришли с обысками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Сегодня была в налоговой и была очень удивлена. Мне нужно было сделать цифровую подпись, и всё сделали за секунду. Там работала девушка такая молодая, симпатичная. Мне понравилось! Прикольно! Как будто я в ТЦ пошла себе кофе купить", — отметила блогер.

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила этот лимит и принесла блогеру за год около 3 миллиардов рублей.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Артур Белкин
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