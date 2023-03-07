СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов
СК опубликовал видео обысков в доме блогеров Чекалиных, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов
Следователи провели обыск в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 миллионов рублей налогов. Видео © Telegram / Следком
На кадрах видно, как правоохранители входят в дом Чекалиных, а следователь зачитывает им материалы дела. Кроме того, внутри обнаружены два дорогостоящих автомобиля — "Гелендваген" и внедорожник марки "Ламборгини", а также деньги в иностранной валюте, драгоценности, паспорт гражданина США и несколько российских загранпаспортов.
Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако её доход с фитнес-марафонов значительно превысил эту сумму, а менять систему налогообложения она не хотела.
Telegram / Следком