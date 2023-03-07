Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 06:01

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

СК опубликовал видео обысков в доме блогеров Чекалиных, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

Следователи провели обыск в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 миллионов рублей налогов. Видео © Telegram / Следком

На кадрах видно, как правоохранители входят в дом Чекалиных, а следователь зачитывает им материалы дела. Кроме того, внутри обнаружены два дорогостоящих автомобиля — "Гелендваген" и внедорожник марки "Ламборгини", а также деньги в иностранной валюте, драгоценности, паспорт гражданина США и несколько российских загранпаспортов.

"Мелкий кидала": У бежавшего в США лидера "Ногу свело!" нашли долги в России

"Мелкий кидала": У бежавшего в США лидера "Ногу свело!" нашли долги в России

Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако её доход с фитнес-марафонов значительно превысил эту сумму, а менять систему налогообложения она не хотела.

Обложка ©

Telegram / Следком

Артур Белкин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров