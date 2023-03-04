"Мелкий кидала": У бежавшего в США лидера "Ногу свело" нашли долги в России

Солист группы "Ногу Свело" Макс Покровский, который в прошлом году окончательно отбыл в США вместе с семьёй, оказался в розыске за долги в России.

Как пишет сайт kp.ru, у певца в районе Митино на Северо-Западе Москвы есть квартира, за которую он давно не платил. У него образовался долг по коммунальным платежам в размере 87 тысяч рублей. Именно по этому долгу судебными приставами возбуждено исполнительное производство. Как выяснилось, также у него набежали долги по налогам, исполнительским сборам и прочим платежам — всего 52 тысячи рублей. Общая сумма долга составила 139 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы не выпустить музыканта из России, если бы он по какой-то причине в неё вернулся. А ещё на родине денег от музыканта уже давно не может дождаться один из его бывших коллег.

"С продаж альбомов он мне должен денег. Девятый год пошёл, никак не может отдать. Ты просто мелкий кидала. На твоём месте я бы замолчал и больше не открывал свой рот!" — сообщил один из основателей и экс-барабанщик группы "Ногу свело!" Антон Якомульский.

Не всё гладко с финансами у музыканта и в США. По данным издания, ему предстоит ещё выплатить 539 тысяч долларов по ипотеке (это порядка 41 млн рублей).