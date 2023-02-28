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28 февраля, 14:12

Бежавший в Израиль Слепаков выплатил налоговой 19 млн и тут же накопил новый долг

Бежавший из России Слепаков задолжал ФНС ещё четверть миллиона рублей

<p>Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Ura.ru / Семён Слепаков</p>

Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Ura.ru / Семён Слепаков

Переехавший в Израиль шоумен Семён Слепаков, который прежде был одним из самых богатых звёзд в России, снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. По данным kp.ru, бард задолжал 232 тысячи рублей.

В конце 2022 года выяснилось, что музыкант должен налоговой 19 миллионов рублей. Такую сумму артист набрал за неуплату налогов с дохода в 118 миллионов рублей, к которым добавились пени за просрочку. Но этот долг артист всё-таки закрыл.

Примечательно, что российское телевидение по-прежнему транслирует выступления Слепакова, несмотря на его русофобские высказывания. Выпущенная на днях запись старой передачи с артистом уже возмутила зрителей и коллег по шоу-бизнесу.

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Также долги перед налоговой нашли у иноагента Артура Смольянинова*. Бывший актёр "Современника" задолжал ФНС около 100 тысяч рублей.

* Признан иностранным агентом.

Ирина Фальке
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