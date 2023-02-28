Бежавший в Израиль Слепаков выплатил налоговой 19 млн и тут же накопил новый долг

Переехавший в Израиль шоумен Семён Слепаков, который прежде был одним из самых богатых звёзд в России, снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. По данным kp.ru, бард задолжал 232 тысячи рублей.

В конце 2022 года выяснилось, что музыкант должен налоговой 19 миллионов рублей. Такую сумму артист набрал за неуплату налогов с дохода в 118 миллионов рублей, к которым добавились пени за просрочку. Но этот долг артист всё-таки закрыл.

Примечательно, что российское телевидение по-прежнему транслирует выступления Слепакова, несмотря на его русофобские высказывания. Выпущенная на днях запись старой передачи с артистом уже возмутила зрителей и коллег по шоу-бизнесу.

Также долги перед налоговой нашли у иноагента Артура Смольянинова*. Бывший актёр "Современника" задолжал ФНС около 100 тысяч рублей.