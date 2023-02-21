У Артура Смольянинова нашли долги перед налоговой

Сбежавший из России Артур Смольянинов* задолжал Федеральной налоговой службе РФ около 100 тысяч рублей. Как уточняет kp.ru со ссылкой на базу налоговой, иноагент недоплатил 92,4 тысячи.

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин считает, что актёр должен исполнять гражданские обязательства независимо от своей политической позиции. Особенно с учётом того, что эти долги он накопил, когда в его жизни "всё было замечательно".

"Он получал доходы в России, владел здесь имуществом. Даже если артист пока не собирается возвращаться на родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее", — напомнил юрист.

Ранее выяснилось, что счета компании Валерия Меладзе "МБ Про" заблокировали из-за долгов налоговой. А после критики СВО с певцом расторгли контракты российские рекламодатели.