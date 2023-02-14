В Госдуме высмеяли перевоплощение Смольянинова из десантника в украинку

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал Лайфу новый образ актёра Артура Смольянинова*. По его словам, за пределами РФ иноагент стремительно вживается в нужную роль.

Артур Смольянинов. Скриншот из видео © YouTube / SPEKTR PRESS

Ранее в Сети распространилось видео, где Смольянинов в украинской национальной одежде и с венком на голове читает антироссийский стих, размахивая букетом цветов. Пользователи соцсетей предполагают, что выступивший в образе украинской "дивчины" бежавший актёр сошёл с ума.

"Эволюция предателя — от актёра, когда-то сыгравшего героя-десантника в "9-й роте", Артур Смолянинов, бежавший из России, быстро превратился в украинскую бабу. Без смены пола и жовто-блакитных лент в косе на Западе нынче не устроишься", — заметил парламентарий.

После русофобских высказываний российского актёра Артура Смольянинова на него завели уголовное дело, а Минюст РФ признал его иноагентом. Как он стал русофобом, Лайф разбирался здесь, а с биографией актёра-иноагента можно ознакомиться на сайте uznayvse.ru.