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14 февраля, 12:09
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В Госдуме высмеяли перевоплощение Смольянинова из десантника в украинку

Депутат Журавлёв счёл перевоплощение Смольянинова в бабу с косой попыткой устроиться на Западе

<p>Артур Смольянинов. Скриншот из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@spektrpress" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SPEKTR PRESS</a></p>

Артур Смольянинов. Скриншот из видео © YouTube / SPEKTR PRESS

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал Лайфу новый образ актёра Артура Смольянинова*. По его словам, за пределами РФ иноагент стремительно вживается в нужную роль.

Артур Смольянинов. Скриншот из видео © YouTube / SPEKTR PRESS

Артур Смольянинов. Скриншот из видео © YouTube / SPEKTR PRESS

Ранее в Сети распространилось видео, где Смольянинов в украинской национальной одежде и с венком на голове читает антироссийский стих, размахивая букетом цветов. Пользователи соцсетей предполагают, что выступивший в образе украинской "дивчины" бежавший актёр сошёл с ума.

"Эволюция предателя — от актёра, когда-то сыгравшего героя-десантника в "9-й роте", Артур Смолянинов, бежавший из России, быстро превратился в украинскую бабу. Без смены пола и жовто-блакитных лент в косе на Западе нынче не устроишься", — заметил парламентарий.

Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Звезда "9 роты" Фидаров не нашёл Смольянинова на поле боя и записал ему видео из окопа

Напомним, Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от неё останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Его слова осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова заявила, что актёра на самом деле неправильно поняли.

После русофобских высказываний российского актёра Артура Смольянинова на него завели уголовное дело, а Минюст РФ признал его иноагентом. Как он стал русофобом, Лайф разбирался здесь, а с биографией актёра-иноагента можно ознакомиться на сайте uznayvse.ru.

* Признан иностранным агентом.

Ирина Фальке
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