Блогер Лерчек и её супруг не заплатили налогов на 300 миллионов рублей и против них завели дело

Следователи возбудили уголовное дело против Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, и её супруга Артёма из-за неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей, полученных с фитнес-марафонов. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СКР.

По данным следствия, Чекалина работала по упрощённой системе налогообложения с максимальным доходом в 150 миллионов рублей за год. Однако фитнес-марафоны принесли ей и супругу значительно больше, но переходить на общую систему уплаты налогов блогер не пожелала и привлекла супруга, а также часть родственников в качестве пособников.

"Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчётные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены неотложные обыски по месту проживания фигурантов", — говорится в сообщении следователей.