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7 марта, 05:46

Блогер Лерчек и её супруг не заплатили налогов на 300 миллионов рублей и против них завели дело

Против блогеров Чекалиных возбудили дело из-за неуплаты 300 млн рублей налогов

<p>Блогер Лерчек и её супруг Артём. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/lerchek_group?z=photo-211523885_457243878/wall-211523885_368269" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Блогер Лерчек и её супруг Артём. Обложка © VK / ler_chek

Следователи возбудили уголовное дело против Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, и её супруга Артёма из-за неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей, полученных с фитнес-марафонов. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СКР.

По данным следствия, Чекалина работала по упрощённой системе налогообложения с максимальным доходом в 150 миллионов рублей за год. Однако фитнес-марафоны принесли ей и супругу значительно больше, но переходить на общую систему уплаты налогов блогер не пожелала и привлекла супруга, а также часть родственников в качестве пособников.

"Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчётные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены неотложные обыски по месту проживания фигурантов", — говорится в сообщении следователей.

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Артур Белкин
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