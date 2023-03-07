Компания блогера Лерчек за год заработала 3 млрд рублей, превысив налоговый лимит в 20 раз
Одна из компаний блогера Лерчек за год заработала около 3 миллиардов рублей
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Одна из компаний блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма заработала за год около трёх миллиардов рублей на фитнес-марафонах и продажах косметики.
По данным Лайфа, речь идёт о фирме "Би фит", доход которой, по официальным данным, составил три миллиарда рублей. Любопытно, что это в 20 раз больше, чем лимит, установленный при упрощённой системе налогообложения. Кроме того, 110 миллионов рублей принёс блогеру бренд косметики Letique Cosmetics. По версии следователей, эта сумма, которая укладывается в лимит, выводилась через оформленные на родственников фирмы.
Также известно, что некоторое время назад супруги Чекалины летали с друзьями в Амстердам на частном самолёте, а через некоторое время вновь планировали уехать за пределы страны.
Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако её доход с фитнес-марафонов значительно превысил эту сумму, а менять систему налогообложения она не хотела.