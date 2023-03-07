Компания блогера Лерчек за год заработала 3 млрд рублей, превысив налоговый лимит в 20 раз

Одна из компаний блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма заработала за год около трёх миллиардов рублей на фитнес-марафонах и продажах косметики.

По данным Лайфа, речь идёт о фирме "Би фит", доход которой, по официальным данным, составил три миллиарда рублей. Любопытно, что это в 20 раз больше, чем лимит, установленный при упрощённой системе налогообложения. Кроме того, 110 миллионов рублей принёс блогеру бренд косметики Letique Cosmetics. По версии следователей, эта сумма, которая укладывается в лимит, выводилась через оформленные на родственников фирмы.

Также известно, что некоторое время назад супруги Чекалины летали с друзьями в Амстердам на частном самолёте, а через некоторое время вновь планировали уехать за пределы страны.