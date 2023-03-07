Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 06:52
3586

Компания блогера Лерчек за год заработала 3 млрд рублей, превысив налоговый лимит в 20 раз

Одна из компаний блогера Лерчек за год заработала около 3 миллиардов рублей

<p>Обложка © VK / ler_chek</p>

Обложка © VK / ler_chek

Одна из компаний блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма заработала за год около трёх миллиардов рублей на фитнес-марафонах и продажах косметики.

По данным Лайфа, речь идёт о фирме "Би фит", доход которой, по официальным данным, составил три миллиарда рублей. Любопытно, что это в 20 раз больше, чем лимит, установленный при упрощённой системе налогообложения. Кроме того, 110 миллионов рублей принёс блогеру бренд косметики Letique Cosmetics. По версии следователей, эта сумма, которая укладывается в лимит, выводилась через оформленные на родственников фирмы.

Также известно, что некоторое время назад супруги Чекалины летали с друзьями в Амстердам на частном самолёте, а через некоторое время вновь планировали уехать за пределы страны.

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

СК показал обыск в доме блогера Лерчек и её мужа, обвиняемых в неуплате 300 млн рублей налогов

Ранее Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако её доход с фитнес-марафонов значительно превысил эту сумму, а менять систему налогообложения она не хотела.

Артур Белкин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров