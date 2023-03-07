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7 марта, 07:41

У блогера Лерчек нашли строящийся особняк за миллиард рублей в элитном посёлке

Следователи проверяют строящийся особняк блогера Лерчек за миллиард рублей

<p>Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её строящийся особняк. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48964?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её строящийся особняк. Обложка © SHOT

В рамках уголовного дела о неуплате налогов против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа следователи проверяют особняк в элитном коттеджном посёлке Агаларов Эстейт, который строит пара. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, стоимость строительства дома оценивалась в миллиард рублей. Предполагалось, что коттедж примерно в 25 километрах от Москвы будет площадью 1800 квадратов, трёхэтажным и с четырьмя детскими, двумя гостевыми комнатами, гаражом на пять машин.

  • Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT
    Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT
  • Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT
    Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT
  • Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT
    Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT

Дизайн-проект строящегося особняка Чекалиных. Фото © SHOT

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Сейчас Чекалины живут в особняке площадью около 400 квадратов в элитном коттеджном посёлке Ильинка Лейнхаус в Подмосковье. Именно туда с обысками нагрянули силовики. Внутри особняка стоимостью 125 миллионов, в частности, пять туалетов и сауна. Чекалины называли это жильё временным.

Особняк Чекалиных, куда нагрянули следователи. Фото © SHOT

Особняк Чекалиных, куда нагрянули следователи. Фото © SHOT

Также SHOT рассказал об автомобилях пары. Lamborghini Urus 2021 года (стоимость примерно 28 миллионов рублей) и Mercedes-Benz G-Class АMG G 63 2021 года (около 25 миллионов рублей) записаны на Артёма, который, кстати, очень любит быструю и дерзкую езду: на этих двух авто больше 400 штрафов на 500 тысяч рублей.

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Блогер Лерчек нахваливала работу ФНС за несколько часов до обысков по делу о неуплате налогов

Напомним, ранее против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей.

Никита Никонов
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