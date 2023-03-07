У блогера Лерчек нашли строящийся особняк за миллиард рублей в элитном посёлке
Следователи проверяют строящийся особняк блогера Лерчек за миллиард рублей
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её строящийся особняк. Обложка © SHOT
В рамках уголовного дела о неуплате налогов против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа следователи проверяют особняк в элитном коттеджном посёлке Агаларов Эстейт, который строит пара. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, стоимость строительства дома оценивалась в миллиард рублей. Предполагалось, что коттедж примерно в 25 километрах от Москвы будет площадью 1800 квадратов, трёхэтажным и с четырьмя детскими, двумя гостевыми комнатами, гаражом на пять машин.
Сейчас Чекалины живут в особняке площадью около 400 квадратов в элитном коттеджном посёлке Ильинка Лейнхаус в Подмосковье. Именно туда с обысками нагрянули силовики. Внутри особняка стоимостью 125 миллионов, в частности, пять туалетов и сауна. Чекалины называли это жильё временным.
Особняк Чекалиных, куда нагрянули следователи. Фото © SHOT
Также SHOT рассказал об автомобилях пары. Lamborghini Urus 2021 года (стоимость примерно 28 миллионов рублей) и Mercedes-Benz G-Class АMG G 63 2021 года (около 25 миллионов рублей) записаны на Артёма, который, кстати, очень любит быструю и дерзкую езду: на этих двух авто больше 400 штрафов на 500 тысяч рублей.
Напомним, ранее против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей.