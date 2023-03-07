У блогера Лерчек нашли строящийся особняк за миллиард рублей в элитном посёлке

В рамках уголовного дела о неуплате налогов против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа следователи проверяют особняк в элитном коттеджном посёлке Агаларов Эстейт, который строит пара. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, стоимость строительства дома оценивалась в миллиард рублей. Предполагалось, что коттедж примерно в 25 километрах от Москвы будет площадью 1800 квадратов, трёхэтажным и с четырьмя детскими, двумя гостевыми комнатами, гаражом на пять машин.







Сейчас Чекалины живут в особняке площадью около 400 квадратов в элитном коттеджном посёлке Ильинка Лейнхаус в Подмосковье. Именно туда с обысками нагрянули силовики. Внутри особняка стоимостью 125 миллионов, в частности, пять туалетов и сауна. Чекалины называли это жильё временным.

Особняк Чекалиных, куда нагрянули следователи. Фото © SHOT