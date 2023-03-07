Что Сатурн в Рыбах принесёт знакам зодиака: Потери, кармические испытания и перемены
Одно из важных астрологических событий свершится вслед за полнолунием Червя. 7 марта 2023 года Сатурн переходит из Водолея в Рыб. Чем обернётся такая позиция планеты-воспитателя?
В прошлый раз все любители эзотерики и астрологии следили за эрой Водолея Сатурна, которая началась весной 2020 года. В тот период нас настигла всемирная пандемия. Как думаете, это влияние планеты или просто совпадение? На этот раз 7 марта 2023 года в 16:35 по московскому времени Сатурн перейдёт в знак зодиака Рыбы, где пробудет до 14 февраля 2026 года. Чем отличится этот период, какие испытания судьбы ждать и что делать, когда Сатурн начнёт "ретроградить"?
Чего ждать от Сатурна, который окажется в знаке зодиака Рыбы на 2,5 года
Переход каждой планеты из одного знака зодиака в другой — это всегда важное событие в жизни. А если курс меняет такой гигант, то шансов избежать его воздействия не остаётся. Сам по себе Сатурн в астрологии отвечает за рост и развитие, умение брать ответственность. Именно под воздействием этой планеты чаще всего в судьбах людей выпадают сложные испытания. Но также закаляется и характер.
Сатурн перейдёт в знак зодиака Рыбы 7 марта 2023 года. Фото © Shutterstock
Сатурн в Рыбах, который окажется там 7 марта 2023 года, предоставит каждому из знаков зодиака собственный урок. Это период, когда все будут оступаться, но обязательно будут выполнять работу над ошибками. Сатурн считается планетой мужества и упорства, она награждает только тогда, когда человек доказал, что заслужил, что старался.
Астрологи отмечают, что именно за эти два с половиной года пребывания Сатурна в Рыбах случится больше всего потрясений. Эта планета заставит смотреть на реальность трезво и без розовых очков. Но есть и положительная сторона столь тяжёлых испытаний: каждый из нас станет мудрее и опытнее.
Что представляет собой знак зодиака Рыбы
С Сатурном разобрались. А какое влияние будет исходить от Рыб? Знак зодиака, в который переходит планета, самый непостоянный и изменчивый. Поэтому заранее настройтесь на прыгающие туда-сюда мысли в голове. Но также есть вероятность, что именно в период с 2023 по 2026 год обострится интуиция, которая будет подсказывать обходные пути ненужных проблем. Знак зодиака Рыбы подарит гибкость и склонность к изменениям, преобразованиям. И, конечно же, пробудит тягу к творчеству. Вы найдёте потенциал для достижения высшей цели, а также возможности преодолеть любые сильные страдания, пусть они и будут проходить во время нахождения Сатурна в Рыбах с повышенной эмоциональностью.
На какие знаки зодиака входящий в Рыб Сатурн повлияет сильнее всего
Сатурн в Рыбах с 2023 по 2026 год. Каким знакам зодиака окажется сложнее всего? Фото © Freepik
В той или иной степени Сатурн в Рыбах отразится на всех знаках зодиака без исключения. Возможно, на ком-то слабее, на других — сильнее. Например, особенно значимые перемены в жизни, как и испытания, следует ждать тем, у кого планета считается покровителем. А это знаки зодиака Козерог и Водолей. Именно преодоление трудностей и потерь сделает людей морально готовыми к принятию последующих перемен. И пусть воздушные замки рухнут — люди уже останутся твёрдо стоять на земле.
Когда будет "ретроградить" Сатурн в знаке зодиака Рыбы
Всего за весь период нахождения Сатурна в Рыбах нас ждёт как минимум два периода его ретроградности: с 17 июня по 04 ноября 2023 года и с 29 июня по 15 ноября 2024 года. В эти периоды можно не бояться каких-то катастрофичных последствий, ведь сам по себе Сатурн отличается от других планет, никаких пакостей не будет. Если правильно проанализировать свой опыт, то можно легко выйти на новый уровень, получить желаемое, исправить ошибки. Ретроградный Сатурн в знаке зодиака Рыбы поможет увидеть в прошлых событиях истину, стимул к действиям. Это попытка возврата к себе, своему настоящему "я", переоценка ценностей, выводов, устоев и традиций. Время ещё более внимательной работы над качеством того, что вы делаете.
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