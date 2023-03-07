Что Сатурн в Рыбах принесёт знакам зодиака: Потери, кармические испытания и перемены

В прошлый раз все любители эзотерики и астрологии следили за эрой Водолея Сатурна, которая началась весной 2020 года. В тот период нас настигла всемирная пандемия. Как думаете, это влияние планеты или просто совпадение? На этот раз 7 марта 2023 года в 16:35 по московскому времени Сатурн перейдёт в знак зодиака Рыбы, где пробудет до 14 февраля 2026 года. Чем отличится этот период, какие испытания судьбы ждать и что делать, когда Сатурн начнёт "ретроградить"?

Чего ждать от Сатурна, который окажется в знаке зодиака Рыбы на 2,5 года

Переход каждой планеты из одного знака зодиака в другой — это всегда важное событие в жизни. А если курс меняет такой гигант, то шансов избежать его воздействия не остаётся. Сам по себе Сатурн в астрологии отвечает за рост и развитие, умение брать ответственность. Именно под воздействием этой планеты чаще всего в судьбах людей выпадают сложные испытания. Но также закаляется и характер.

Сатурн перейдёт в знак зодиака Рыбы 7 марта 2023 года. Фото © Shutterstock

Сатурн в Рыбах, который окажется там 7 марта 2023 года, предоставит каждому из знаков зодиака собственный урок. Это период, когда все будут оступаться, но обязательно будут выполнять работу над ошибками. Сатурн считается планетой мужества и упорства, она награждает только тогда, когда человек доказал, что заслужил, что старался.

Астрологи отмечают, что именно за эти два с половиной года пребывания Сатурна в Рыбах случится больше всего потрясений. Эта планета заставит смотреть на реальность трезво и без розовых очков. Но есть и положительная сторона столь тяжёлых испытаний: каждый из нас станет мудрее и опытнее.

Что представляет собой знак зодиака Рыбы

С Сатурном разобрались. А какое влияние будет исходить от Рыб? Знак зодиака, в который переходит планета, самый непостоянный и изменчивый. Поэтому заранее настройтесь на прыгающие туда-сюда мысли в голове. Но также есть вероятность, что именно в период с 2023 по 2026 год обострится интуиция, которая будет подсказывать обходные пути ненужных проблем. Знак зодиака Рыбы подарит гибкость и склонность к изменениям, преобразованиям. И, конечно же, пробудит тягу к творчеству. Вы найдёте потенциал для достижения высшей цели, а также возможности преодолеть любые сильные страдания, пусть они и будут проходить во время нахождения Сатурна в Рыбах с повышенной эмоциональностью.

На какие знаки зодиака входящий в Рыб Сатурн повлияет сильнее всего

Сатурн в Рыбах с 2023 по 2026 год. Каким знакам зодиака окажется сложнее всего? Фото © Freepik

В той или иной степени Сатурн в Рыбах отразится на всех знаках зодиака без исключения. Возможно, на ком-то слабее, на других — сильнее. Например, особенно значимые перемены в жизни, как и испытания, следует ждать тем, у кого планета считается покровителем. А это знаки зодиака Козерог и Водолей. Именно преодоление трудностей и потерь сделает людей морально готовыми к принятию последующих перемен. И пусть воздушные замки рухнут — люди уже останутся твёрдо стоять на земле.

Когда будет "ретроградить" Сатурн в знаке зодиака Рыбы