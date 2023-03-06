Рунический прогноз: Что принесёт неделя с 6 по 12 марта каждому знаку зодиака

Из рунического прогноза, составленного экспертом Игорем Вечерским, представители зодиакального круга узнают, как действовать на неделе с 6 по 12 марта 2023 года, чтобы избежать проблем и поймать возможность наладить дела или личную жизнь.

Рунический прогноз для знака зодиака Овен на 6–12 марта 2023 года

Носителей знака зодиака Овен в первую неделю марта ждут перемены. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: "райдо", "йера" и "хагалаз" откроют большие перспективы в делах и принесут в первой половине весны новые возможности. Также в период с 6 по 12 марта могут прийти и различного рода неожиданности, с которыми важно будет найти условия взаимодействия, чтобы позволить им внести те изменения, которые должны произойти.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на неделю с 6 по 12 марта

С 6 по 12 марта у Тельцов будет благоприятный период. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: "манназ", "эваз" и "беркана" говорят о достаточно благоприятном периоде, когда возможно развиваться как внутренне, так и внешне. Вторая неделя весны даст хорошие возможности для роста и саморазвития. С 6 по 12 марта — время, благоприятное для интеллектуального труда, и период, который поможет сформировать внутренний потенциал.

Рунический гороскоп на неделю 6–12 марта для знака зодиака Близнецы

Близнецов во второй неделе марта ждут испытания. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: "хагалаз", "феху" и "соуло" говорят о важности финансовой сферы, в которой будут присутствовать как хаос, так и созидание. Руны говорят, что в период с 6 по 12 марта, только пережив сложности, можно прийти к успеху. В эту неделю весны важно научиться распоряжаться своими средствами, сформировать для себя возможности на будущее. Для благоприятного исхода нужно задействовать весь свой творческий потенциал.

Рунический прогноз для знака зодиака Рак на 6–12 марта 2023 года

Обладателям знака зодиака Рак с 1 по 6 марта важно прислушиваться к себе. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: "райдо", "ансуз" и перевёрнутая "кено" говорят, что в эту неделю марта не следует доверять чьим-то словам, а необходимо прислушиваться только к собственному мнению. Анализировать ситуацию, отталкиваясь от наиболее достоверных источников. Потому что в промежуток с 6 по 12 марта есть риск не разобраться в существующем положении вещей и совершить ошибку. Следует быть более внимательным и принимать только осмысленные решения.

Рунический гороскоп для знака зодиака Лев на неделю 6–12 марта

Львам следует внимательнее смотреть по сторонам и опасаться конкурентов. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: "эйваз", "беркана" и "хагалаз" предупреждают о том, что в эту неделю весны будут происходить различного рода противостояния. В некоторых сферах могут появиться конкуренты, которые попытаются занять ваше место или начнут подумывать об этом. С 6 по 12 марта следует проанализировать свои слабые стороны, чтобы не допустить никаких опасных для себя ситуаций. Добиться успеха в это же время тоже можно, если определить правильный момент.

Рунический гороскоп на 6–12 марта 2023 года для знака зодиака Дева

В дни марта с 6-го по 12-е Девам стоит сосредоточиться на личных отношениях. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: "гебо", "хагалаз" и "иса" советуют сконцентрироваться на построении личных отношений. В эту неделю марта нужно быть активными и окружать себя только позитивом. Общайтесь, поддерживайте и позволяйте другим помогать в ответ — это и станет залогом успеха. Период с 6 по 12 марта поможет понять, каким способом лучше всего показывать себя в обществе.

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на 6–12 марта 2023 года

С 6 по 12 марта Весам следует больше думать о духовном, чем о материальном. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: перевёрнутая "феху", "эйваз" и перевёрнутая "ансуз" советуют не зацикливаться на финансах, а сконцентрироваться на духовном. Создайте перемены, необходимые в работе. В период с 6 по 12 марта важно найти свежий поток мыслей — он совершит переворот в сознании. И это позволит изменить своё отношение ко многим вещам, даже ранее ценным.

Рунический прогноз на неделю 6–12 марта для знака зодиака Скорпион

Скорпионы смогут решить свои проблемы в числах марта с 6-го по 12-е. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутая "ансуз", "эваз" и перевёрнутая "турисаз" говорят, что в эту неделю марта получится найти решения различных проблем. Вы сможете полностью или в большей мере исправить ошибки прошлого, если сумеете подобрать правильные слова для определённых людей.

Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец на 6–12 марта 2023 года

Руны настоятельно не рекомендуют Стрельцам рисковать в эту неделю марта. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: перевернутая "тейваз", "иса" и "феху" не рекомендуют в период с 6 по 12 марта рисковать и принимать важные решения. Эта неделя весны хорошо подойдёт для накопления ресурсов, формирования необходимого потенциала и средств — они помогут в достижении поставленной цели. Время, которое лучше посвятить не действиям, а составлению дальнейших планов.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 6–12 марта

Носителям знака зодиака Козерог важно проанализировать свои слабые места. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: перевёрнутая "лагуз", "эйваз" и "манназ" говорят о важности тех действий, которые могут совершить люди вокруг. Чтобы не допустить проигрышной для себя ситуации, в этот период марта нужно определить слабые места. Поработав с ними, вы получите преимущества и даже сможете переиграть недоброжелателей, оказавшись готовыми к их атаке.

Рунический прогноз на неделю 6–12 марта для знака зодиака Водолей

Этот период марта станет удачным для перемен в жизни Водолея. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: "отал", "йера" и "соуло" говорят, что период с 6 по 12 марта окажется благоприятным. В это время можно наслаждаться результатами затраченных ранее усилий. Руны также дают выбор: сконцентрироваться на настоящем или будущем. Если решитесь перейти на новый жизненный этап, то эта неделя марта — самое удачное время для перемен.

Рунический прогноз для знака зодиака Рыбы на 6–12 марта 2023 года

Рыбам получится реализовать желаемое, если проявить твёрдость духа. Фото © Shutterstock