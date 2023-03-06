Какую маску спас лично Киркоров и кто выбыл из шоу "Маска" в четвёртом выпуске

В это воскресенье в эфир вышел новый эпизод "Маски" — самого загадочного шоу российского телевидения. Эта программа — адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. Кто снял маску вечером 5 марта 2023 года, кого спасли зрители, а кого в проекте оставило жюри?

Итоги выпуска шоу "Маска" от 5 марта

Кто покинул "Маску" в эпизоде от 5 марта. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Звёзды официально "разрешили весну". Киркоров красовался в розовом наряде, Тодоренко предстала в образе русалки, а певица Валерия грелась в софитах с высоким хвостом и большими плечами на пиджаке, словно привет из 90-х. "Что ещё согреет ночью? Красивая пижама от Филипа Киркорова", — с такими словами Бедросович вручил подарки "любимым девочкам" в жюри, поздравив с праздником весны.

Напомним, что в прошлом выпуске было принято решение раскрыть личность Лисёнка. В образе плутовки скрывалась продюсер Яна Рудковская. На этот раз в номинацию на выбывание из "Маски" попали Скунс, Шаурма и Пиковая Дама.

Но пока в проекте остаётся 12 участников. На сцену в эпизоде шоу "Маска" от 5 марта красочные персонажи выходили в следующем порядке: Хомяк — "Чёрный бумер";

Скунс — "Нас не догонят";

Ворон — "Обернитесь";

Горностай — "Шагай" и Gangnam style;

Шаурма — "Такие девушки";

Мандрил — "Ой, мороз, мороз";

Феникс — Cambio dolor;

Скорпион — "Зимняя вишня";

Гусеница — "Трава у дома";

Пиковая Дама — "У любви, как у пташки, крылья";

Мамонтёнок — I feel good;

Пудель — "Грешная страсть".

Судьи по-прежнему были уверены, что под маской Хомяка скрывается певица Саша Савельева. Но ни один наводящий вопрос не приблизил к этой версии на все 100%. Грациозный и элегантный Скунс, которого спасло на прошлой неделе жюри, продолжал путать и водить за нос. И эксперты так и не смогли договориться между собой, кто бы мог прятаться под маской. Озвучивались следующие версии: Наташа Королёва, Маша Кравченко, Елена Воробей.

Ворон, как выяснилось, читает рэп. Потому Алексей Воробьёв подумал, что под маской прячется Тимати. Были также версии, что на сцене Shaman или Егор Крид. Следом Горностай порадовал зрителей и членов жюри динамичным выступлением со вставками хита корейского исполнителя PSY. Запутанные, но восхищённые столь ярким представлением судьи гадали, что за личность перед ними: Назима, Клава Кока или Кети Топурия?

Кто скрывается под маской Горностая? Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Под маской Шаурмы жюри увидело Глюкозу, Аллу Михееву, Алёну Свиридову и даже Алину Загитову. Следующий участник показал, что знакомые песни можно исполнить так, что они станут хитами. Необычное этническое выступление Мандрила заставило судей ахнуть. Из версий — под маской прячется Юрий Музыченко или Павел Прилучный.

Феникс, кажется, совсем позабыл, что в шоу "Маска" нужно прятаться. Во время его выступления всем был отчётливо слышен голос Виктории Дайнеко, на что в очередной раз обратили внимание. Любимая маска Киркорова — Скорпион — подарила судьям возможность по-новому услышать песню "Зимняя вишня". Были предположения, что скрывающийся артист — это Наталья Громушкина, Юлия Ковальчук, Лолита или Юлия Макарова. Личность позитивной Гусеницы угадать было непросто, ведь маска путала членов жюри своими ответами и подсказками. Но было предположение, что делает это актёр мюзиклов Глеб Матвейчук или опять же знаменитый Shaman.

Кто скрывается за маской Пудёля в новом сезоне "Маски". Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Под маской "любимки Киркорова" Пиковой Дамы, возможно, прячется Лада Дэнс или Юлия Проскурякова. Бедросович сказал, что узнал артиста по его фирменному движению руками, поэтому угадывать не станет, пусть останется в шоу "Маска" до финала . В образе Мамонтёнка, по версиям судей, пела I feel good Диана Анкудинова. А может быть, Жан Милимеров. Своим выступлением Пудель заставил жюри подумать, что перед ними совершенно другой человек. Первая половина была исполнена мужским вокалом, а вторая — высоким фальцетом, похожим на женское пение. Кто в итоге скрывается под маской Пуделя?

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" 5 марта 2023 года

Претендентами на выбывание по итогам четвёртого выпуска оказались Скунс, Шаурма и Пиковая Дама. Больше всего к себе расположил Скунс: персонажу было отдано 36,8% голосов — именно его спасли зрители в зале. Соответственно, в зоне риска остались Шаурма и Пиковая Дама. С кем же решили попрощаться судьи в шоу "Маска" 5 марта?

Кого спасли зрители в шоу "Маска" 5 марта 2023 года. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Кто снял маску 5 марта 2023 года в четвёртом выпуске шоу "Маска"

Путём голосования жюри определяло, какую из двух масок стоит оставить на проекте. У каждого из пяти судей был свой голос, и вот как были распределены предпочтения: Тимур Родригез проголосовал за выбывание Шаурмы;

проголосовал за выбывание Шаурмы; Регина Тодоренко тоже решила снять маску с Шаурмы;

тоже решила снять маску с Шаурмы; Алексей Воробьёв пошёл против коллег и выбрал Пиковую Даму в качестве выбывающей;

пошёл против коллег и выбрал Пиковую Даму в качестве выбывающей; Валерия также проголосовала против Пиковой Дамы;

также проголосовала против Пиковой Дамы; Филипп Киркоров отдал решающий голос "своей королеве", тем самым лично спас Пиковую Даму от выбывания.

На этот раз маску сняли с Шаурмы. До самого конца от судей так и не прозвучало верного ответа, что за артист или знаменитая личность скрывается в костюме вкусного блюда. Оказалось, всё это время позитивной Шаурмой по сцене прыгала фигуристка Евгения Медведева — именно она сняла маску 5 марта в шоу "Маска".

Маску сняли с Шаурмы, ею оказалась фигуристка Евгения Медведева. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru