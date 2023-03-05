Уборщики мест преступлений рассказали о работе, и от таких подробностей волосы встают дыбом
Несмотря на возможные травмы психики, эти люди продолжают каждый день ходить на работу, потому что её тоже нужно кому-то делать. Что ужасно интересного они могут рассказать миру?
Вы не раз видели это в кино: тело убитого на полу, жёлтая лента вокруг, отмеченные флажками улики. Любое место преступления выглядит именно так. Потом улики забирают детективы, труп — патологоанатомы, а ленту — полиция. Остальное приходится в прямом смысле подчищать родным покойного. Но можно нанять специальные службы, которые сделают это за деньги.
Кто отмывает кровь в местах преступлений. Фото © crimescenecleanup.com
Одна из таких компаний — Spaulding Decon, которую основала Лора Сполдинг. Она работала в полиции, и однажды на месте преступления родственник убитого спросил у неё: "Кто это будет убирать?" И тогда женщину осенило, что спрос на такие услуги огромный. Она уволилась из органов и открыла свою фирму.
Близким погибших не пристало заниматься уборкой их останков. Они должны иметь возможность спокойно проститься с родным человеком.
Иногда полицейские сами рекомендуют близким покойного обратиться к профессиональным клинерам. Либо родственники, столкнувшись с жестокой реальностью, начинают искать эту услугу в Интернете. Но главное — отнюдь не прибыль, уверяют "чистильщики". Этот бизнес строится в первую очередь на сострадании к людям.
Фото © Spaulding Decon
— Мы стараемся быть максимально полезными для клиентов. Поэтому они получают ещё и четыре сеанса психотерапии от партнёрской клиники. Кстати, наши работники тоже могут там бесплатно проконсультироваться, — говорит Лора.
"Чистильщикам" приходится быть одновременно участливыми и отстранёнными. Они должны уметь утешить родных и дать им дельный совет, но не впадать в депрессию из-за увиденного. "Когда мы приезжаем на место, видим лишь горе, страх и злость. Прежде чем приступить к делу, нужно как минимум выслушать людей. Ведь эта ситуация — худшее, с чем они сталкивались в жизни", — говорит один из работников Майк Эндрюс.
Когда улажены все формальности, а клиенты успокоились, начинается сама уборка. Команда прибывает на место со своим оборудованием, спецодеждой и чистящими средствами.
Фото © Spaulding Decon
У всех уборщиков есть необходимые лицензии и сертификаты. Их главная задача — исключить биологические угрозы, а уже потом — вернуть жилью первоначальный вид. Иногда бывает недостаточно просто почистить пол и стены. Если кровь или другие биоматериалы въелись в элементы интерьера и конструкции жилья, их полностью меняют. Даже когда речь идёт о фундаменте. Оплачивает уборку чаще всего страховая компания. А "чистильщики" помогают правильно оформить нужные документы.
Бывают такие выезды, которые долго не выходят у "чистильщиков" из головы. Например, иногда они находят никем не замеченные улики, которые переворачивают дело с ног на голову. Однажды Гэбби Мартин заметил на месте предполагаемого самоубийства пожилого мужчины нехарактерные пятна крови. В итоге выяснилось, что суицид был подстроен: на самом деле сын убитого застрелил его, чтобы получить страховку.
Цветы на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". Фото © crimescenecleanup.com
Другой случай хорошо запомнился работнику той же компании Майку Эндрюсу. Ему довелось "прибираться" на съёмочной площадке вестерна "Ржавчина". Фильм завоевал печальную славу ещё до своего выхода. Актёр Алек Болдуин, играющий главного героя, выстрелом из ружья смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Во время уборки папарацци даже приняли Эндрюса за Болдуина и начали его фотографировать, но потом поняли, что это не он.
Spaulding Decon