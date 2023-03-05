Уборщики мест преступлений рассказали о работе, и от таких подробностей волосы встают дыбом

Вы не раз видели это в кино: тело убитого на полу, жёлтая лента вокруг, отмеченные флажками улики. Любое место преступления выглядит именно так. Потом улики забирают детективы, труп — патологоанатомы, а ленту — полиция. Остальное приходится в прямом смысле подчищать родным покойного. Но можно нанять специальные службы, которые сделают это за деньги.

Кто отмывает кровь в местах преступлений. Фото © crimescenecleanup.com

Одна из таких компаний — Spaulding Decon, которую основала Лора Сполдинг. Она работала в полиции, и однажды на месте преступления родственник убитого спросил у неё: "Кто это будет убирать?" И тогда женщину осенило, что спрос на такие услуги огромный. Она уволилась из органов и открыла свою фирму.

Близким погибших не пристало заниматься уборкой их останков. Они должны иметь возможность спокойно проститься с родным человеком. Лора Сполдинг Spaulding Decon

Иногда полицейские сами рекомендуют близким покойного обратиться к профессиональным клинерам. Либо родственники, столкнувшись с жестокой реальностью, начинают искать эту услугу в Интернете. Но главное — отнюдь не прибыль, уверяют "чистильщики". Этот бизнес строится в первую очередь на сострадании к людям.

Фото © Spaulding Decon

— Мы стараемся быть максимально полезными для клиентов. Поэтому они получают ещё и четыре сеанса психотерапии от партнёрской клиники. Кстати, наши работники тоже могут там бесплатно проконсультироваться, — говорит Лора.

"Чистильщикам" приходится быть одновременно участливыми и отстранёнными. Они должны уметь утешить родных и дать им дельный совет, но не впадать в депрессию из-за увиденного. "Когда мы приезжаем на место, видим лишь горе, страх и злость. Прежде чем приступить к делу, нужно как минимум выслушать людей. Ведь эта ситуация — худшее, с чем они сталкивались в жизни", — говорит один из работников Майк Эндрюс.

Когда улажены все формальности, а клиенты успокоились, начинается сама уборка. Команда прибывает на место со своим оборудованием, спецодеждой и чистящими средствами.

Фото © Spaulding Decon

У всех уборщиков есть необходимые лицензии и сертификаты. Их главная задача — исключить биологические угрозы, а уже потом — вернуть жилью первоначальный вид. Иногда бывает недостаточно просто почистить пол и стены. Если кровь или другие биоматериалы въелись в элементы интерьера и конструкции жилья, их полностью меняют. Даже когда речь идёт о фундаменте. Оплачивает уборку чаще всего страховая компания. А "чистильщики" помогают правильно оформить нужные документы.

Бывают такие выезды, которые долго не выходят у "чистильщиков" из головы. Например, иногда они находят никем не замеченные улики, которые переворачивают дело с ног на голову. Однажды Гэбби Мартин заметил на месте предполагаемого самоубийства пожилого мужчины нехарактерные пятна крови. В итоге выяснилось, что суицид был подстроен: на самом деле сын убитого застрелил его, чтобы получить страховку.

Цветы на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". Фото © crimescenecleanup.com