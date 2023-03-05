10 самых неожиданных узоров со всего мира, которые смешат, а иногда даже пугают

"Мои носки стёрлись по узору", — blinky84.

Фото © Reddit / blinky84

"Этот узор на моём лобовом стекле этим утром", — TarpeDiem_.

Фото © Reddit / TarpeDiem_

"Корни проросли по очертаниям тротуара", — waschmack.

Фото © Reddit / waschmack

"Мой кактус расцвёл в форме смайлика", — twig_farm.

Фото © Reddit / twig_farm

"Сегодня с утра мой батут был покрыт таким странным квадратным узором", — Big_G_Dog.

Фото © Reddit / Big_G_Dog

"Это автобусные сиденья с узором в мордочки енота в Тампере, Финляндия", — geigsn.

Фото © Reddit / geigsn

"Узор, который оставил мой кофе после того, как я уронил кружку и она начала крутиться по полу", — evandsays.

Фото © Reddit / evandsays

"Эта часть рисунка на ковре похожа на клоуна Пеннивайза из фильма "Оно", — Sneegles.

Фото © Reddit / Sneegles

"У кошки моей тёти на шёрстке можно прочитать NO, обведённое в кружочек", — 04SHADOWRIDER.

Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER

"Узор на моём плаще появляется только под дождём", — trashyfictions.