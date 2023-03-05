10 самых неожиданных узоров со всего мира, которые смешат, а иногда даже пугают
Нас повсюду окружают узоры — посмотрите по сторонам. Одни созданы человеком, другие — работа самой матери-природы. Собрали 10 примеров, которые точно вас удивят и даже шокируют.
"Мои носки стёрлись по узору", — blinky84.
Фото © Reddit / blinky84
"Этот узор на моём лобовом стекле этим утром", — TarpeDiem_.
Фото © Reddit / TarpeDiem_
"Корни проросли по очертаниям тротуара", — waschmack.
Фото © Reddit / waschmack
"Мой кактус расцвёл в форме смайлика", — twig_farm.
Фото © Reddit / twig_farm
"Сегодня с утра мой батут был покрыт таким странным квадратным узором", — Big_G_Dog.
Фото © Reddit / Big_G_Dog
"Это автобусные сиденья с узором в мордочки енота в Тампере, Финляндия", — geigsn.
Фото © Reddit / geigsn
"Узор, который оставил мой кофе после того, как я уронил кружку и она начала крутиться по полу", — evandsays.
Фото © Reddit / evandsays
"Эта часть рисунка на ковре похожа на клоуна Пеннивайза из фильма "Оно", — Sneegles.
Фото © Reddit / Sneegles
"У кошки моей тёти на шёрстке можно прочитать NO, обведённое в кружочек", — 04SHADOWRIDER.
Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER
"Узор на моём плаще появляется только под дождём", — trashyfictions.
Фото © Reddit / trashyfictions