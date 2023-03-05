Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя непохожим на других членов семьи

Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя не таким, как другие члены британской королевской семьи. Во время онлайн-трансляции, посвящённой обсуждению мемуаров "Запасной", он также отметил, что его мать, принцесса Диана, испытывала то же самое.

"Я определённо чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи... Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл", — приводит слова принца Гарри телеканал Sky News.

Кроме того, герцог Сассекский добавил, что после гибели в автокатастрофе принцессы Дианы боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые он испытывал к матери.

"Я думал, что если я пойду на терапию, то это убьёт меня и я потеряю всё, что у меня осталось, всё, что мне удалось сохранить от своей матери", — поведал принц Гарри.