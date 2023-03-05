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4 марта, 23:41

Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя непохожим на других членов семьи

Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя не таким, как другие члены британской королевской семьи. Во время онлайн-трансляции, посвящённой обсуждению мемуаров "Запасной", он также отметил, что его мать, принцесса Диана, испытывала то же самое.

"Я определённо чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи... Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл", — приводит слова принца Гарри телеканал Sky News.

Принц Гарри признался, что много лет считал гибель принцессы Дианы инсценировкой

Принц Гарри признался, что много лет считал гибель принцессы Дианы инсценировкой

Кроме того, герцог Сассекский добавил, что после гибели в автокатастрофе принцессы Дианы боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые он испытывал к матери.

"Я думал, что если я пойду на терапию, то это убьёт меня и я потеряю всё, что у меня осталось, всё, что мне удалось сохранить от своей матери", — поведал принц Гарри.

Ранее принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), выпущенную в начале января. Он подчеркнул, что не стал обнародовать всё, чтобы не подставлять своего отца и брата. Стоит отметить, что в книге герцог Сассекский подробно рассказывает о деталях своей личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах в королевской семье.

Дворецкий Леди Ди рассказал, как принца Гарри в детстве обделяли сосисками ради Уильяма

Дворецкий Леди Ди рассказал, как принца Гарри в детстве обделяли сосисками ради Уильяма

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ТАСС / AP / Seth Wenig

Иван Косицын
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