Певец T-Killah показал первые фото новорождённого сына
Рэпер T-Killah и журналист Мария KakDela стали родителями
Рэпер T-KILLAH и журналистка Мария KakDela стали родителями. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России) / t_killah
Российский рэпер Александр Тарасов, известный под именем T-Killah, и его супруга, журналистка Мария KakDela Тарасова, сообщили фанатам, что стали родителями. Музыкант разместил в соцсети трогательное фото с малышом.
"03.03.23. +1 Tarasov", — написал исполнитель, а подписчики в комментариях поспешили поздравить супругов. Имя новорождённого пока не разглашается.
Рэпер сделал предложение своей избраннице на Мальдивах в 2018 году, а позже пара сыграла свадьбу. Приятную новость о беременности семья не скрывала, Мария с осени выкладывала фото, где демонстрировала округлившийся живот.
Ранее вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва объяснила, как планирует родить ребёнка от умершего мужа. Она призналась, что также рассматривает вариант забеременеть от его внебрачного сына, отметив, что имеются биоматериалы обоих.