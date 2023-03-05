Певец T-Killah показал первые фото новорождённого сына

Российский рэпер Александр Тарасов, известный под именем T-Killah, и его супруга, журналистка Мария KakDela Тарасова, сообщили фанатам, что стали родителями. Музыкант разместил в соцсети трогательное фото с малышом.

"03.03.23. +1 Tarasov", — написал исполнитель, а подписчики в комментариях поспешили поздравить супругов. Имя новорождённого пока не разглашается.

Рэпер сделал предложение своей избраннице на Мальдивах в 2018 году, а позже пара сыграла свадьбу. Приятную новость о беременности семья не скрывала, Мария с осени выкладывала фото, где демонстрировала округлившийся живот.