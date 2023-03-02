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2 марта, 11:57

"Она меня полюбила": Шура признался, что нашёл "зазнобу" с Украины, которая готова ему родить

Певец Шура заявил, что нашёл женщину, готовую ему родить

<p>Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Российский певец Шура в интервью блогеру Алёне Блин рассказал, что нашёл женщину, которая готова родить от него ребёнка, однако не стал раскрывать её имени.

"Уже есть зазноба. И там больше она, чем я. Девочка меня полюбила, хочет родить. Там не о суррогатном материнстве идёт речь", — признался артист.

По словам певца, женщина не хочет публичности, а совсем недавно она приехала с Украины. Примечательно, что у неё уже есть четверо детей.

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Ранее же певец Шура рассказал, что действительно указывает в своём райдере шесть рулонов туалетной бумаги, которую после выступления забирает домой.

Артур Белкин
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