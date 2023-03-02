"Она меня полюбила": Шура признался, что нашёл "зазнобу" с Украины, которая готова ему родить

Российский певец Шура в интервью блогеру Алёне Блин рассказал, что нашёл женщину, которая готова родить от него ребёнка, однако не стал раскрывать её имени.

"Уже есть зазноба. И там больше она, чем я. Девочка меня полюбила, хочет родить. Там не о суррогатном материнстве идёт речь", — признался артист.

По словам певца, женщина не хочет публичности, а совсем недавно она приехала с Украины. Примечательно, что у неё уже есть четверо детей.