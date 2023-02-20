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20 февраля, 09:45

Певец Шура объяснил, зачем ему в райдере шесть рулонов туалетной бумаги

<p>Певец Шура. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Певец Шура. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Недавно в СМИ появилась информация о странностях райдера популярного в 90-х певца Шуры (Александра Медведева). В эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ он признался, что действительно требует у организаторов ни много ни мало шесть рулонов туалетной бумаги, после чего забирает её домой. Более того, подобным артист промышляет и в ресторанах.

"Всё, что не доел в ресторане, я забираю в ланч-боксах домой. Хлеб никогда не оставляю. Всё всегда с собой. Райдерные продукты забираю, туалетную бумагу и воду. Я пишу [в райдере] шесть рулонов. Ем хорошо — какаю много", — признался Шура.

По словам певца, ему совершенно не стыдно. Более того, гость программы признался в преступлении: однажды он украл из магазина тележку, в которой позже стал вывозить накопившийся в ходе затворнической жизни хлам.

"Иногда мне в лифте говорят: "У вас ремонт?" Я говорю: "Нет, это просто мусор". У меня спёртая тележка из магазина, я в ней вожу", добавил Шура.

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Ранее Шура рассказывал, что мог получить роль в одном из фильмов режиссёра Эльдара Рязанова. По его словам, речь идёт о персонаже Кикиморы, а сценарий картины до сих пор хранится у артиста.

Матвей Константинов
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