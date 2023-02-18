Жена Прилучного перестала скрывать беременность, выложив видео в обтягивающем платье

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян перестала скрывать беременность. Видео с округлившимся животом она опубликовала в соцсети в честь своего дня рождения.

"Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду", — написала она под видео, на котором предстала в белом обтягивающем платье.