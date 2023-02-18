Жена Прилучного перестала скрывать беременность, выложив видео в обтягивающем платье
Зепюр Брутян перестала скрывать беременность и показала видео с округлившимся животом
Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян перестала скрывать беременность. Видео с округлившимся животом она опубликовала в соцсети в честь своего дня рождения.
Зепюр Брутян показала округлившийся живот. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan
"Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду", — написала она под видео, на котором предстала в белом обтягивающем платье.
Напомним, в мае 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян расписались, а устроили торжество по этому случаю в августе. Лайф писал, что мероприятие обошлось более чем в 15 миллионов рублей. А вот живот Зепюр Брутян заметили уже в августе 2022 года.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan