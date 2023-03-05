Именно эти пять признаков безошибочно выдают россиянок за рубежом

Мрачное выражение лица

Российские женщины даже за границей часто ходят хмурые. Фото © Freepik / kroshka__nastya

Русские женщины — настоящие профи во всём, в том числе и в проявлении серьёзности. Правда, иногда их хмурые лица иностранцам кажутся недружелюбными. Но это только первое впечатление! Наши красавицы могут "оттаивать" и становиться крайне приветливыми, когда понимают, что находятся в хорошей компании. Некоторые иностранцы даже узнают русских женщин по этому знаку: сначала серьёзный взгляд, а потом прекрасная улыбка.

Стиль "капусты"

Как любят одеваться русские женщины. Фото © Freepik

В России бывает довольно суровая погода, и наши девушки знают, как одеваться тепло. Они не забывают на всякий случай брать с собой куртку или кофту — мёрзнуть никто не хочет. И именно по этому признаку можно отличить русскую девушку от других туристок. Практичность, забота о себе и... немного многослойности в образе. Это никак не мешает нашим красавицам выглядеть стильно и элегантно, ведь сложность наряда отлично олицетворяет характер.

Белоснежки

Кожа россиянок часто более бледная. Фото © Freepik / andreas

Российские женщины, как и многие другие туристки, всегда мечтают о приятном загаре на пляже. Но из-за отсутствия солнца в нашей стране прекрасные дамы могут выделяться на фоне загорелых зарубежных красавиц. Но не стоит расстраиваться! Ведь уже через несколько дней на солнечном побережье их кожа преобразится и поможет смешаться с местным населением.

Выйти на улицу без макияжа? Никогда!

Что отличает русских девушек от иностранок? Фото © Freepik / ASphotofamily

Когда иностранцы думают о русских женщинах, одним из первых признаков, который им приходит на ум, является идеальный макияж. Наши соотечественницы всегда знают, как выглядеть великолепно, и они не выходят на улицу без подготовки. Этот стильный подход к красоте не только привлекает внимание, но и подчёркивает уверенность и самодостаточность российских женщин. Иногда можно услышать, что они накрашены "как для бала", но это лишь доказывает, что наши девушки всегда хотят выглядеть на все 100%. Как говорится, "красота требует жертв"!

Жизнь по полной!

По каким признакам в толпе можно вычислить россиянку. Фото © Freepik

Несомненно, русские женщины крайне эмоциональны и любят жить ярко. За границей они не упускают возможности испытать все прелести шопинга и насладиться лучшими блюдами, которые предлагает местная кухня. Российские туристки, будь то в Париже, Антверпене или на Лазурном берегу, не оставляют без внимания самые привлекательные магазины и рестораны, и это их делает такими увлекательными для наблюдения!