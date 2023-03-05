Именно эти пять признаков безошибочно выдают россиянок за рубежом
Российские женщины, находясь за границей, привлекают внимание своим "неповторимым" стилем одежды и рядом повадок. Рассказываем, по каким отличительным чертам можно вычислить соотечественницу.
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Мрачное выражение лица
Российские женщины даже за границей часто ходят хмурые. Фото © Freepik / kroshka__nastya
Русские женщины — настоящие профи во всём, в том числе и в проявлении серьёзности. Правда, иногда их хмурые лица иностранцам кажутся недружелюбными. Но это только первое впечатление! Наши красавицы могут "оттаивать" и становиться крайне приветливыми, когда понимают, что находятся в хорошей компании. Некоторые иностранцы даже узнают русских женщин по этому знаку: сначала серьёзный взгляд, а потом прекрасная улыбка.
Стиль "капусты"
Как любят одеваться русские женщины. Фото © Freepik
В России бывает довольно суровая погода, и наши девушки знают, как одеваться тепло. Они не забывают на всякий случай брать с собой куртку или кофту — мёрзнуть никто не хочет. И именно по этому признаку можно отличить русскую девушку от других туристок. Практичность, забота о себе и... немного многослойности в образе. Это никак не мешает нашим красавицам выглядеть стильно и элегантно, ведь сложность наряда отлично олицетворяет характер.
Белоснежки
Кожа россиянок часто более бледная. Фото © Freepik / andreas
Российские женщины, как и многие другие туристки, всегда мечтают о приятном загаре на пляже. Но из-за отсутствия солнца в нашей стране прекрасные дамы могут выделяться на фоне загорелых зарубежных красавиц. Но не стоит расстраиваться! Ведь уже через несколько дней на солнечном побережье их кожа преобразится и поможет смешаться с местным населением.
Выйти на улицу без макияжа? Никогда!
Что отличает русских девушек от иностранок? Фото © Freepik / ASphotofamily
Когда иностранцы думают о русских женщинах, одним из первых признаков, который им приходит на ум, является идеальный макияж. Наши соотечественницы всегда знают, как выглядеть великолепно, и они не выходят на улицу без подготовки. Этот стильный подход к красоте не только привлекает внимание, но и подчёркивает уверенность и самодостаточность российских женщин. Иногда можно услышать, что они накрашены "как для бала", но это лишь доказывает, что наши девушки всегда хотят выглядеть на все 100%. Как говорится, "красота требует жертв"!
Жизнь по полной!
По каким признакам в толпе можно вычислить россиянку. Фото © Freepik
Несомненно, русские женщины крайне эмоциональны и любят жить ярко. За границей они не упускают возможности испытать все прелести шопинга и насладиться лучшими блюдами, которые предлагает местная кухня. Российские туристки, будь то в Париже, Антверпене или на Лазурном берегу, не оставляют без внимания самые привлекательные магазины и рестораны, и это их делает такими увлекательными для наблюдения!
Нет сомнений, что наши прекрасные соотечественницы лучше всех. Но если хотите убедиться, почему именно, то Лайф как раз уже рассказал про достоинства русских барышень.