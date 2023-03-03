8 причин, почему иногда поругаться с партнёром даже полезно

Находясь в романтических отношениях, рано или поздно между людьми возникнает напряжение, которое перерастает в неприятное выяснение отношений. Но такое поведение возлюбленных норма. Как раз более странно, если партнёры никогда не конфликтуют. Велика вероятность, что они банально друг друга не любят, потому и не проявляют заинтересованности. Избегание и обхождение острых тем для отношений тоже плохо — часто это приводит к расставанию. В отличие от попыток набраться смелости и от души поскандалить. Не бойтесь иногда спорить и ссориться с любимой половинкой, ведь это очень даже полезно. И вот почему.

1. Партнёры выпускают пар

Долго сдерживать то, что вас не устраивает, всё равно не получится. Да и отношения с человеком можно легко испортить как раз, если сначала долго терпеть и копить претензии. А потом не выдержать и накинуться на ничего не подозревающего партнёра, будто тот самый плохой на свете. Если что-то не нравится — научитесь говорить об этом сразу. К тому же весь негатив, который был внутри, получится выплеснуть. И сразу настроение поднимется, да и в целом почувствуете себя лучше.

2. Налаживают взаимопонимание

Во время споров партнёры становятся ближе, налаживают взаимопонимание. Фото © Shutterstock

Кому-то может показаться это странным, но во время конфликта партнёры начинают лучше понимать друг друга. Ведь прямо высказывают всё, что не нравится, бесит или чего между ними нет, а так хочется. Можно сказать, таким способом возлюбленные делятся чувствами и мыслями. Пусть и порой в натянутой или грубой форме, но зато говорят правду.

3. Вспоминают, что они разные люди

Бывает и такое, что партнёры (или один из них) стремятся к слиянию. Кажется, что в паре идиллия и полное взаимопонимание. Как здорово, что споры могут разрушить эту иллюзию. Не забывайте: даже если вы близки, всё равно остаётесь разными личностями со своими принципами и вкусами. И от этого только плюсы. Ведь двум копиям было бы невероятно скучно друг с другом.

4. Не скандалят, а агрессивно флиртуют

Некоторые парочки намеренно провоцируют друг друга на конфликт, чтобы потом страстно помириться. Фото © Shutterstock

Есть и такие пары, в которых ссора является прелюдией к сексу. Все же знают, как приятно после скандала оказаться в объятиях половинки и мириться ночь напролёт. То есть люди прекрасно понимают, что поругаться для них — отличный способ наполнить отношения страстью. Кто-то из возлюбленных может нарочно провоцировать второго. Но такое поведение у обоих воспринимается больше как флирт, а не серьёзная размолвка.

5. Лучше друг друга узнают

Ещё одна причина, почему иногда скандалить с половинкой полезно, — партнёры прокачивают близость. Нередко бывает, что именно во время скандала выясняются слабые места любимого человека. Можно узнать, где начинаются личные границы, что ранит. А эти знания в будущем помогут возлюбленным не повторять ошибок.

6. Через ссоры пытаются укрепить отношения

Есть распространённый миф, что ругаться в отношениях нельзя, а из-за ссор расстаются. Но происходит всё как раз наоборот. Люди, избегающие конфликтов, перегорают и отстраняются гораздо быстрее. Они как бы позволяют ситуации разрастись до тех масштабов, когда решить её уже невозможно. А вот скандалисты преодолевают трудности постепенно, укрепляя отношения и не допуская распада.

7. Понимают, что их любят неидеальными

Ссоры с партнёром дают понять, что вас любят даже в такие моменты. Фото © Shutterstock

Один из самых главных страхов людей в отношениях — показаться перед второй половинкой неидеальным. Боязно злиться, кричать, дуться или даже плакать. Но разве есть что-то в этом плохое? Ссора лишь напомнит, что вы или партнёр являетесь самыми обычными людьми. И нет ничего постыдного в том, чтобы порой пребывать в плохом настроении. Зато после примирения убедитесь в том, что любят вас любым.

8. Вносят разнообразие