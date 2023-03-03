Эти старинные лайфхаки для дома, актуальны даже в наше время

Чистим зеркала и стёкла как профи

Медицинский спирт — это универсальное средство, которое можно использовать и для очистки зеркал и окон! Сначала следует подготовить ткань. Подобрать такую, что не будет оставлять ворсинок: микрофибра или чистая марля. Затем наливаем на неё небольшое количество медицинского спирта и начинаем вытирать поверхность окна или зеркала. Чтобы избежать появления разводов на поверхности, следует вытирать его движениями в одном направлении, а лучше — по кругу.

Варим и чистим яйца правильно

Лайфхак бабушки, который работает и сегодня. Фото © Shutterstock

Вот иногда отварите яйца, начнёте чистить, а скорлупа с кусками белка отходит. Как быть? Воспользуйтесь лайфхаком бабушек. В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, чтобы покрыть яйца полностью, и добавьте две столовые ложки уксуса на один литр воды. Затем поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Аккуратно положите яйца и варите на среднем огне 10–12 минут. Уксус помогает разрушить белковые связи между яйцом и скорлупой, что облегчает её удаление.

Воскрешаем убитую посуду

Если на дне кастрюли или сковороды есть толстый слой пригара, который не удаётся удалить обычными способами, то воспользуйтесь следующим лайфхаком: нарежьте кусочек мыла и положите его на дно посудины. Залейте кипятком и дайте постоять несколько часов или даже ночь. После смойте мыло и протрите поверхность металлической губкой. Такой метод поможет убрать даже самый стойкий налёт и вернуть кастрюле или сковороде прежний вид!

Используем лимон для очистки поверхностей

Существует несколько способов использования лимона для очистки дома. Один из самых простых — нарезать цитрус на половинки и натирать ими загрязнённые поверхности. Затем оставить на несколько минут и протереть с помощью ткани или губки. Лимон не только поможет удалить грязь, но и подарит свежий аромат.

Приводим ковры в порядок с помощью кухонной соли

Если у вас есть дома ковёр, который не получалось нормально почистить, вот вам лайфхак. Фото © Shutterstock

Необходимо насыпать кухонную соль на загрязнённый участок ковра и оставить её на несколько часов. Затем с помощью пылесоса собрать соль вместе с грязью и пылью. Но стоит помнить, что такая хитрость подходит не для всех типов изделий. Некоторые виды ковров, например шерстяные, могут повредиться от использования соли. Перед применением метода проведите тест на небольшом участке ткани.

Чистим плитку с помощью воды и уксуса

Со временем на плитке появляются следы водного камня, мыла и других загрязнений. Тогда-то самое время вспоминать бабушкины советы. Для этого лайфхака нужно взять равные доли воды и уксуса и смешать их в пульверизаторе. Затем равномерно распылить полученную смесь на поверхность плиток и оставить на 5–10 минут, чтобы она успела чуть подсохнуть. После всё следует хорошенько протереть и сполоснуть чистой водой. Теперь ванна аж блестит чистотой! Кстати, если с первого раза эффект не понравился, можно повторить процедуру ещё раз.

Избавляемся от неприятного запаха в холодильнике