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3 марта, 14:04

Уехавшей в США тиктокерше Ане Покров пришлось продать люксовые авто из-за нехватки денег

<p>Аня Покров. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pokrov90avocado" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pokrov90avocado</a></p>

Аня Покров. Обложка © t.me / pokrov90avocado

Тиктокерша Аня Покров продала свои люксовые автомобили в России из-за нехватки денег в США, куда она ранее переехала. За две элитные машины интернет-дива получила около 18 миллионов рублей, пишет SHOT.

Mercedes-Benz GLS 400, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

Mercedes-Benz GLS 400, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

В конце января 23-летняя Анна Покровская (настоящая фамилия тиктокерши) рассталась с внедорожником Mercedes-Benz GLS 400 примерно за 9,7 миллиона рублей и седаном BMW 840D Xdrive ориентировочно за 8,5 миллиона. Последний автомобиль ранее принадлежал бойфренду Ани — украинскому тиктокеру Артуру Бабичу, который в ноябре прошлого года спел гимн Незалежной с Даней Милохиным.

BMW 840D Xdrive, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

BMW 840D Xdrive, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

Видеоблогер Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам

Видеоблогер Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам

Как отмечает SHOT, Покров продала не всё имущество в России. У неё ещё осталась недвижимость — квартира площадью 52 квадратных метра на юге Москвы (примерная стоимость 23 миллиона рублей) и однушка площадью 33 квадратных метра в родном Волгограде.

Уехавший из РФ Милохин распрощался с розовым "майбахом"

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В 2020 году Аня Покров занимала девятое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes. Однако после отъезда из России у неё начались финансовые трудности. И не только у неё. Ранее Милохин пожаловался, что у него в кармане "реально ноль" и его содержат друзья.

Никита Никонов
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