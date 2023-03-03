Уехавшей в США тиктокерше Ане Покров пришлось продать люксовые авто из-за нехватки денег

Тиктокерша Аня Покров продала свои люксовые автомобили в России из-за нехватки денег в США, куда она ранее переехала. За две элитные машины интернет-дива получила около 18 миллионов рублей, пишет SHOT.

Mercedes-Benz GLS 400, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

В конце января 23-летняя Анна Покровская (настоящая фамилия тиктокерши) рассталась с внедорожником Mercedes-Benz GLS 400 примерно за 9,7 миллиона рублей и седаном BMW 840D Xdrive ориентировочно за 8,5 миллиона. Последний автомобиль ранее принадлежал бойфренду Ани — украинскому тиктокеру Артуру Бабичу, который в ноябре прошлого года спел гимн Незалежной с Даней Милохиным.

BMW 840D Xdrive, проданный Аней Покров. Фото © t.me / SHOT

Как отмечает SHOT, Покров продала не всё имущество в России. У неё ещё осталась недвижимость — квартира площадью 52 квадратных метра на юге Москвы (примерная стоимость 23 миллиона рублей) и однушка площадью 33 квадратных метра в родном Волгограде.