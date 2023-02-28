Деньги спевшего гимн Украины Дани Милохина призвали передать бойцам СВО

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что покинувший Россию блогер Даня Милохин должен понести ответственность за свои слова и действия. Более того, заработанные им деньги должны пойти на поддержку военнослужащих, задействованных в спецоперации, считает она.

Екатерина Мизулина призвала направить заработанные Даней Милохиным деньги на поддержку участников СВО. Видео © LIFE

"Он должен нести ответственность за те действия, которые он совершает, и за те заявления, которые он делает. Если они нарушают наши законы, значит, надо применять и привлекать к ответственности", — заявила она в беседе с корреспондентом Лайфа.

Мизулина отметила, что к блогеру возникает достаточно много вопросов и у других общественных организаций, в том числе по поводу употребления и распространения наркотиков, однако этим уже должны заниматься правоохранительные органы.

"Конечно, многие из этих ребят — кумиры молодёжи, но их аудитория здесь. Они уехали, думают, что будут по-прежнему оставаться популярными, находясь за рубежом. Мне кажется, что это большое заблуждение", — подчеркнула она.

По её словам, слава этих "знаменитостей" временная и скоро начнёт уходить. Милохина даже не стоит сранивать с также покинувшей Россию эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, поскольку это совершенно разный масштаб и вид популярности.

"Эти сиюминутные быстропоявившиеся лидеры общественного мнения, мне кажется, уйдут в безызвестность, если они будут отсечены от нашей страны, и будут, конечно, терять колоссальные деньги, которые они здесь у нас получали", — добавила директор Лиги безопасного Интернета.

Вместе с тем она напомнила Милохину про 30 апреля — срок уплаты налога на доход в Российской Федерации. При этом Мизулина выразила надежду, что деньги от критики и слов, сказанных "кумирами молодёжи", направят на поддержку участников СВО.

"Таким образом, вся их критика обернётся в реальную поддержку нашей армии", — заключила наша собеседница.