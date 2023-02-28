Сбежавшего из России Милохина содержат друзья, ведь у Дани в кармане "реально ноль"

Некогда известный тиктокер и кумир молодёжи Даня Милохин появился в последнем выпуске подкаста Bugatti podcast и сразу попал под шквал вопросов от Моргенштерна*. Прошли годы с тех пор, когда блогер был на вершине интернет-олимпа вместе с коллегами из Dream Team House. Но ему всё-таки удалось шокировать зрителей новыми подробностями своей жизни. После того как Даня уехал из России, он перебрался сначала в Эмираты, а потом и вовсе в США. Только вот жизнь экспата оказалась совсем не такой, как ожидал Милохин: на родине с ним разорвали все контракты. Теперь, признаётся Даня, он зарабатывает "реально ноль" рублей в месяц.

Видео @ YouTube / Bugatti podcast

Из отложенных средств — меньше полумиллиона рублей. Что с ними делать в США, не совсем понятно. В общем, Даня Милохин оказался в трудном положении за границей. Единственное, что помогает выживать, это поддержка друзей парня. Видимо, они оказались намного предприимчивее, чем некогда самый популярный тиктокер. Судя по интонациям, Милохин воспринимает эту помощь как должное. Так что остаётся только ждать, когда у его приятелей лопнет терпение тащить на себе не любящую экономить интернет-звезду.

Блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин на церемонии вручения премии "Человек года – 2021" по версии журнала GQ. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Интересно, как обернулась жизнь. Ещё пару лет назад, в конце ковидного 2020-го, доход Дани составлял почти три миллиона в месяц. А сейчас ему приходится выживать чуть ли не на одну десятую от этой суммы.