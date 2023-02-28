10 таких милых детских фото, после которых вы наконец-то разрешите чаду завести питомца

"Мой сын обожал нашу кошку с самого рождения. Она терпела эту любовь так, как, я думала, кошки не умеют", — Queen_trash_mouth.

Фото © Reddit / Queen_trash_mouth

"Сосед угощает наших питомцев. Дочери тоже перепадает. Вот ждут..." — MokeOG.

Фото © Reddit / MokeOG

"Первый сезон моего сына на ферме. Кажется, из него вырастет отличный козовод", — K8terSan.

Фото © Reddit / K8terSan

"Мой маленький сын и очень старенький кот сегодня утром по-особенному сдружились", — mgrave22.

Фото © Reddit / mgrave22

"Дочь моего брата и их новый щенок уже лучшие друзья, у них даже наряды одинаковые!" — thewifeandkids.

Фото © Reddit / thewifeandkids

"Купить сыну котёнка было лучшим решением", — schojanclan.

Фото © Reddit / schojanclan

"Наш сын и кот так проводят все дни напролёт", — DrPhillll.

Фото © Reddit / DrPhillll

"Сын и его щенок. Всё никак не наиграются друг с другом", — LameSaucey.

Фото © Reddit / LameSaucey

"Моя жена со своим собакеном и наша дочь — тоже с пёсиком", — land0man.

Фото © Reddit / land0man

"Сын с котом смотрят телик", — Splungetastic.