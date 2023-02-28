10 таких милых детских фото, после которых вы наконец-то разрешите чаду завести питомца
В жизни, пожалуй, каждого ребёнка наступает момент, когда он начинает выпрашивать у родителей питомца. Часто малышу отказывают, а зря. Собрали 10 фотодоказательств этого.
"Мой сын обожал нашу кошку с самого рождения. Она терпела эту любовь так, как, я думала, кошки не умеют", — Queen_trash_mouth.
Фото © Reddit / Queen_trash_mouth
"Сосед угощает наших питомцев. Дочери тоже перепадает. Вот ждут..." — MokeOG.
Фото © Reddit / MokeOG
"Первый сезон моего сына на ферме. Кажется, из него вырастет отличный козовод", — K8terSan.
Фото © Reddit / K8terSan
"Мой маленький сын и очень старенький кот сегодня утром по-особенному сдружились", — mgrave22.
Фото © Reddit / mgrave22
"Дочь моего брата и их новый щенок уже лучшие друзья, у них даже наряды одинаковые!" — thewifeandkids.
Фото © Reddit / thewifeandkids
"Купить сыну котёнка было лучшим решением", — schojanclan.
Фото © Reddit / schojanclan
"Наш сын и кот так проводят все дни напролёт", — DrPhillll.
Фото © Reddit / DrPhillll
"Сын и его щенок. Всё никак не наиграются друг с другом", — LameSaucey.
Фото © Reddit / LameSaucey
"Моя жена со своим собакеном и наша дочь — тоже с пёсиком", — land0man.
Фото © Reddit / land0man
"Сын с котом смотрят телик", — Splungetastic.
Фото © Reddit / Splungetastic
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Reddit / K8terSan, Splungetastic