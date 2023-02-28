В Госдуме предложили сторонникам "ЧВК Рёдан" встречу
Депутат Метелев предложил подросткам из "ЧВК Рёдан" встретиться
Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что анонимный представитель "ЧВК Рёдан" написал ему письмо с просьбой не запрещать движение, охарактеризовав его участников как "любителей анимационной культуры", которые "против пропаганды насилия, разврата", а также "расизма, нацизма и других антисоциальных явлений".
Сообщение, которое получил депутат Артём Метелев. Скриншот © Telegram / Артём Метелев одобрено
"Получил в чат-бот сообщение от одного из представителей "ЧВК Рёдан". Очевидно, что сообщество, в основе которого мирная любовь к аниме, по-разному отнеслось к происходящему", — написал он в своём телеграм-канале.
Парламентарий ответил на это предложением к представителям движения встретиться, дабы "понять, что их беспокоит", и "исправить произошедшее недоразумение".
Напомним, в Москве в ТЦ "Авиапарк" произошла массовая драка, в которой оказались замешаны члены новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". При них оказались газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Правоохранители пресекли попытки устроить подобные драки в других городах России. Например, в Санкт-Петербурге задержали порядка 150 подростков, а в Улан-Удэ принять участие в "забиве" собирались порядка 80 несовершеннолетних. В Роскомнадзоре уже пообещали проверить публикации о молодёжном движении.