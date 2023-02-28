В Госдуме предложили сторонникам "ЧВК Рёдан" встречу

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что анонимный представитель "ЧВК Рёдан" написал ему письмо с просьбой не запрещать движение, охарактеризовав его участников как "любителей анимационной культуры", которые "против пропаганды насилия, разврата", а также "расизма, нацизма и других антисоциальных явлений".

Сообщение, которое получил депутат Артём Метелев. Скриншот © Telegram / Артём Метелев одобрено

"Получил в чат-бот сообщение от одного из представителей "ЧВК Рёдан". Очевидно, что сообщество, в основе которого мирная любовь к аниме, по-разному отнеслось к происходящему", — написал он в своём телеграм-канале.