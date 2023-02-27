Не скинхеды и не антифа: Что такое ЧВК "Рёдан", на которой помешались подростки В Москве и других городах произошли массовые драки подростков, среди которых были неформалы из ЧВК "Рёдан". Что известно об этой субкультуре? 27 февраля, 17:53 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Владимир Гердо

Что произшло в ТЦ "Авиапарк"

Одна из первых стычек с участием ЧВК "Рёдан" вспыхнула в московском ТЦ "Авиапарк" 19 февраля. Спортивного вида парни что-то не поделили с черноволосыми неформалами на фуд-корте. Слово за слово, "поясни за шмот", началась драка. Неформалы дали отпор. Видео с инцидентом расшарили десятки молодёжных пабликов — это произвело эффект разорвавшейся бомбы в среде школьников.

Одна из первых стычек в ТЦ "Авиапарк". Видео © T.me / cbnemeet

Уже через день подростки выясняли отношения сразу в двух столичных ТЦ — в том же "Авиапарке" и "Маркос-Молле". А на выходных молодёжь массово дралась уже в ТЦ не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Курска. Охранники особо не вмешивались в массовые драки. Всех смог разогнать лишь ОМОН. Задержаны десятки подростков. Самым младшим не было и пятнадцати лет. Пострадавших много, но пока речь идёт о неопасных травмах. Новости о якобы насмерть зарезанных и выкинутых из окон оказались фейками. Но информация о девушке, которой разбили лицо, увы, подтверждается.

Массовые драки в торговых центрах страны смог разнять лишь ОМОН. Видео © T.me / SHOT

Досталось даже случайным людям. Одним из первых, кто "пострадал за свой шмот", был Евгений. Есть видео, как к его компании пристают и избивают. Это было 21 февраля.

— Меня перепутали с членом ЧВК "Рёдан". Да, я тоже люблю носить чёрные волосы и специфичную одежду, но не отношу себя к этому сообществу. Мы просто обедали, но за нами уцепился хвост из агрессивных ребят. Мы пытались укрыться в кинозале торгового центра, но не получилось. Меня избили, до сих пор болят лицо и ребро. Залили перцовкой, попали не только в глаза, но и рот, — рассказал один из подростков.

Нападение на сочувствующих движению ЧВК "Рёдан". Видео © T.me / cbnemeet

Судя по базе Черёмушкинского райсуда Москвы, четверо из вероятных зачинщиков (по предварительной информации, все они относятся к движению ЧВК "Рёдан") уже отправлены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи "Хулиганство".

200 тысяч поклонников ЧВК "Рёдан"

Самыми заметными участниками драки — из-за внешнего вида — стали члены новой молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". Пока непонятно, как появилась приставка ЧВК (частная военная компания. — Прим. Лайфа). Рёдановцы носят брюки в клетку, длинные чёрные волосы и одежду с четвёркой на белом пауке. Эта символика взята из популярного японского аниме-сериала "Хантер х Хантер", такие татуировки там делали себе члены банды "Пауки". Вообще, это аниме — сказка со своими героями и злодеями.

Член организации "Геней Рёдан". Фото © Аниме Hunter x Hunter, режиссёр Хироси Кодзина, сценаристы Ацуси Маэкава, Мицутака Хирота / Kinopoisk.ru

— Рёдан — поколение пауков. Там присутствовал великий воин Омокаге, которого победил предатель рёдана Хисока. Однако честный и доблестный Иллуми свергнул предателя рёдана. Новое поколение пауков — доблестные, порядочные и просто ищущие новых друзей люди, а не подстрекатели конфликтов. Мы за МИР ВО ВСЁМ МИРЕ! — вот типичный пост в пабликах "Рёдана". У движения есть несколько групп в соцсети "ВКонтакте". Самая многочисленная насчитывает почти 193 тысячи подписчиков.

Мерч, который носят рёдановцы. Фото © VK / bear_freddie

Представители движения говорят, что рёдан — это сообщество людей, которые любят аниме, играют в Dota-2 и устраивают слем на концертах Dota-рэперов, таких, например, как Shadowraze и Джузо. Четвёрка на пауке — не более чем мерч, который используется преимущественно во время мероприятий или встреч членов сообщества. Основная цель — собираться и отдыхать вместе. В группах "Рёдана" можно найти множество видео с таких встреч: ничего особенного, яркая молодёжь тусуется и никому не мешает.

Негласным лидером движения считается некий Али Рёданов. Именно он создал первые паблики. Какая из его страниц настоящая, тоже неизвестно. По некоторым данным, после первой стихийной драки он назначил рёдановцам встречу в ТЦ "Авиапарк", на которой предлагал нарываться на "скинов" и "гопников". Задержан он или нет, пока не известно.

Сами представители ЧВК "Рёдан" утверждают, что они миролюбивые, но на них регулярно нападают футбольные ультрас, националисты, выходцы из Средней Азии и с Кавказа. Поводом является внешний вид рёдановцев.

Среди противников ЧВК "Рёдан" были и активисты интернет-сообщества "ЦБ не мит", что означает "Цветной бульвар — не место для встреч". Это молодёжное движение ратует за спорт, снимает видеоролики с молодыми наркоманами и пьяницами, где высмеивает их. Хотя сами админы дистанцируются от любого проявления насилия, одной из девушек, которую они высмеяли, потом облили лицо зелёнкой.

Правда, сейчас паблики "ЦБ не мит" и ЧВК "Рёдан" пытаются помирить своих участников. В обоих пабликах постятся милые картинки о дружбе.





Провокация или идейный конфликт

По мнению представителей обоих движений, причиной массовых драк в Москве и других регионах могла быть провокация. Например, со стороны "ЦБ не мит" к расправе над рёдановцами призывал некий аноним, скрывающийся в соцсетях за арабскими иероглифами. Как оказалось, этот человек может жить в Мексике, по крайней мере он состоит во множестве локальных местных групп типа "Мехико чат" и "Канкун Барахолка". На аватаре — Владимир Зеленский.

Разгорячённые провокаторами подростки ждут в торговом центре рёдановцев, чтобы их побить. Видео © Соцсети

Со стороны ЧВК "Рёдан" тоже могли действовать провокаторы. Например, некий Кир Чвкреданов, оказавшийся девушкой из Киева, который призывал убивать скинхедов.

Разжигающие ненависть посты размещали десятки подобных "троллей". Затем этот негатив шерили, репостили и форсили сотни подростков. Видели тысячи. И вот уже самые отчаянные шли в торговые центры и драться.

Как можно остановить массовые драки между группировками подростков? 0 Этим должны заниматься правоохранительные органы Нужна профилактическая работа с активистами радикальных группировок Подростки всегда дрались и будут драться

Авторы Егор Пережогин