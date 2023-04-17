Кто такие оффники и почему о них говорят подростки В России расцветает новая субкультура — оффники. Они носят одежду от Stone Island, ходят на "поляны" и "забивы", просят "пояснить за шмот", а ещё очень не любят патлатых рёдановцев. 16 апреля, 23:40 Оффники. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Чем известны оффники и кто это такие

— За братву и двор стреляю в упор. Я оффник крутой, забивной. Настоящий оффник похож на хорошую машину: простой и надёжный, — в беседе с Лайфом 15-летний А. сыплет пацанскими цитатами. В их компании человек двадцать. Поодиночке они никогда не ходят. Тусуются обычно на ВДНХ. У многих из-за драк есть приводы в полицию, некоторые состоят на учёте в отделах по делам несовершеннолетних.

"Околофутбольные фанаты", или, сокращённо, оффники, — российская молодёжная субкультура, выделяющаяся среди других своей показной агрессивностью. В основном это парни и девчонки 12–16 лет. В отличие от классических ультрас, они могут вообще не увлекаться футболом. Упор идёт на драки и на правильную одежду — шмот.

Оффники — наследники классических футбольных хулиганов. Фото © wikiphile.ru

Изначально "околофутбольщики" полностью копировали футбольных хулиганов, устраивая драки толпа на толпу — так называемые поляны и забивы. Сейчас оффники ассоциируются скорее с группой подростков, которая ошивается в определённом районе или торговом центре. Если найдётся повод, они подерутся. В первую очередь они провоцируют сверстников. Поводы могут быть самые разные, включая футбольные пристрастия и прогулки по "чужому" району. Но самая популярная причина — одежда.

— Поясни за шмот, — оффники провоцируют потенциальную жертву, требуя объяснений, почему та носит тот или иной бренд. Избить могут не только ярко одетых анимешников, но и подростков, носящих "околофутбольную" одежду, которая им "не по статусу".

— Это что у тебя в наушниках играет? Что за мелодия на звонке? — провокация может начаться с таких фраз. Сами оффники предпочитают рэп.

— За что стоишь? — ещё один вопрос, после которого может случиться драка. Речь идёт об увлечениях и принадлежности к субкультуре. Сами оффники не придерживаются какой-либо идеологии. Осознанных политических взглядов у них тоже нет, хотя бы из-за их малолетства.

Типичные оффники. Фото © wikiphile.ru

Оффники стараются наезжать на равных им по силам сверстников. Но в Сети полно и других случаев, когда они нападают толпой на небольшие компании, которые заведомо слабее. Околофутбольщики не посягают на имущество оппонентов, им интересен прежде всего сам конфликт. Впрочем, иногда они могут отнять у жертвы приглянувшуюся одежду.

Порой оффники пытаются выступать в роли борцов за справедливость, но выходит не очень. Пару лет назад в Подмосковье они жестоко поколотили толпой трёх ребят, которые ранее обидели своих одноклассниц. Избиение было записано на камеру.

Оффники избивают толпой. Фото © VK / ✘BRUTAL VINES ✘

По аналогии с футбольными ультрас группа оффников может называть себя фирмой (конторой). Есть своя внутренняя иерархия. Основа — это крепкие проверенные бойцы. Молодёжка — неопытные новички. И в основе, и в молодёжке есть свои лидеры. Именно лидер договаривается о драках с другими, но сам в них практически не участвует.

Бывают чисто женские конторы. Одна из самых известных — "Лесные принцессы" — функционирует в Твери, лидер — 17-летняя девчонка. Остальные младше неё на год-два.

По лекалам блатного мира устроено сообщество оффников в Набережных Челнах. Об этом в своём блоге подробно рассказал местный житель Даниэль.

— Наш город разделён на корпуса, за каждым закреплён старший — это такой мужик лет тридцати, работает либо никем, либо продавцом в "Пятёрочке", может ещё промышлять продажей наркотиков. Он держит район, вокруг него и кучкуются наши детишки-оффники. Мужика они всегда называют "старший". Его слушаются, уважают. Был случай, оффнику девушка изменила и ушла к другому. Как решается такая проблема? Надо идти к старшему и просить разрешения избить того другого. Если согласие получено, собирается толпа и идёт драться.

Почему появились оффники

В крупных городах России умирает субкультура гопников. Отбирать дорогостоящие гаджеты стало слишком опасно: кругом камеры — полиция элементарно вычислит и найдёт вора.

Футбольные хулиганы тоже уходят в тень: на стадионе и возле него теперь не подраться — современные технологии слежения и контроля позволяют вычислить любого участника потасовки. К тому же ультрас значительно старше по возрасту и просто не примут в свою тусовку юных околофутбольщиков.

Фото оффников. Фото © wikiphile.ru

Получается, что агрессивно настроенным подросткам и податься-то особо некуда. Остаются запрещённое экстремистское движение АУЕ* и, собственно, оффники.

Оффники или офники

Оффников нельзя назвать цельной субкультурой. У них нет даже собственных развитых пабликов в соцсетях. Раньше было несколько, но один уже удалён, второй давно заброшен, третий сменил тематику. Зато в Сети полно сообществ, где над оффниками смеются, выкладывая обидные для них картинки-мемы.

У этой субкультуры нет единства даже в названии. В Сети встречаются два варианта написания: офники и оффники. И оба по сути верны. Оффники — это аббревиатура от словосочетания "околофутбольные фанаты". А офники — это сокращение от "околофутбольщики".

Оффники против "ЧВК Рёдан"

Впервые оффники оказались в центре внимания, когда поучаствовали в массовых драках против анимешников, представляющих молодёжную субкультуру под названием "ЧВК Рёдан". Это произошло в конце февраля. Одна из первых стычек вспыхнула в московском ТЦ "Авиапарк". Оффники пристали к неформалам на фуд-корте. Слово за слово, "поясни за шмот" — началась драка. Но рёдановцы дали отпор. Видео с инцидентом расшарили десятки молодёжных пабликов — это произвело эффект разорвавшейся бомбы в среде школьников.

Драка оффников с "ЧВК Рёдан". Видео © T.me / cbnemeet

Уже через день оффники и рёдановцы выясняли отношения сразу в двух столичных ТЦ — в том же "Авиапарке" и "Маркос-молле". Затем молодёжь массово дралась уже в ТЦ не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Курска. Охранники особо не вмешивались в массовые драки, разогнать всех смог лишь ОМОН. Были задержаны десятки подростков. Самым младшим не было и пятнадцати лет. Пострадавших было много, но, к счастью, обошлось без опасных травм.

Рёдановцев оффники считают своими заклятыми врагами. Причём непонятно, откуда возникла такая ненависть. В Кургане околофутбольщики унижали парня с ДЦП просто за то, что он сфотографировался с представителями ЧВК "Рёдан". А потом один из оффников привёл наказание в исполнение. Он сломал точным ударом бедолаге ухо, повалил на землю и допинал ногами. После окончания экзекуции другой оффник "благородно" подал парню с ДЦП руку, чтобы тот встал с земли, и возвратил ему отлетевшую в сторону шапку.

Оффники избивают парня с ДЦП. Видео © T.me / "ЧВК Рёдан"

В чём ходят оффники

Оффники любят подвёрнутые джинсы, кроссовки Adidas с белыми полосками, майки с руническими надписями, камуфляжные панамы и шапки со встроенными авиаторскими очками. Во время драк околофутбольщики часто закрывают свои лица шарфами или балаклавами.

Оффники часто используют слоганы на своей одежде: "Невиновных нет", "Трезвая и злая молодёжь", "Моя честь — моя верность".

Сейчас оффники самовыражаются одеждой дизайнера Гоши Рубчинского, футболками с принтами от фирм "Спутник 1985" и Thrasher, худи от The North Face и Supreme, толстовками от Palace, штанами от Everlast и милитари-куртками Napapijri. Если эту одежду будет носить не оффник, он рискует нарваться на неприятности.

Гардероб оффника. Фото © VK / ОФФНИКИ и ОФФНИЦЫ ВСЕЯ РУСИ

Среди оффников есть своеобразная элита. Они могут себе позволить настоящие премиальные марки.

— За любовь к одежде определённых марок нас ещё называют кежуалами. Стоит наше шмотьё дорого. Не представляю, как его купят ребята из провинции. Наверняка они носят паль, — рассказывает Лайфу 14-летний оффник И. Его гардероб состоит исключительно из брендов, которые носят британские и российские фанаты.

Культовой маркой у таких оффников считается итальянская Stone Island. Её можно узнать по внешней бирке с розой ветров, напоминающей НАТО. С середины 90-х Stone Island стала своеобразной униформой для футбольных хулиганов по всему миру, в том числе и в России. Марка считается премиальной, цены соответствующие. Куртки стоят 70–400 тысяч рублей, майки — 15 тысяч, брюки-трико — 30 тысяч, кеды — 30–50 тысяч.

Не оффникам носить Stone Island и другие любимые в их среде марки нельзя — за это могут избить. Раньше других подростков избивали за одежду от Tommy Hilfiger, Fred Perry и New Balance, но сейчас эти марки слишком распространены, разве что в глухой провинции из-за них всё ещё можно пострадать.







Что делать родителям оффников

Этот вопрос Лайф задал психологу Ларисе Овчаренко:

— Любому подростку надо обязательно — это просто задача возраста — принадлежать к какой-то референтной группе. Это может быть любая субкультура. Но, естественно, подростки тянутся к самым ярким и известным субкультурам, которые на слуху. Родителям нужно понять, почему именно их чадо хочет присоединиться к той или иной группе. Если ребёнок хочет быть сильным, отдайте его в секцию единоборств. Самое важное родителям — создать такую обстановку, в которой их ребёнок сможет свободно строить общение со сверстниками. Банальный пример — приглашать домой друзей, у которых есть дети-одногодки. Взрослые пусть будут в одной комнате, а дети в другой. Ни в коем случае родителям не стоит давить своего ребёнка авторитетом. Что произойдёт? Он примкнёт к какой-то субкультуре ещё быстрее. Ему же там скажут: иди сюда, ты классный, научим драться.

Почему подросткам нравятся субкультуры, которые специализируются на драках и насилии? 0 Им кажется, что только в их рядах можно стать сильным и смелым Подростки идут в такие группировки из страха, чтобы их самих не избили Так происходит, если подросток не занят учёбой, спортом, работой Это особенности возраста: подросткам нужно быть в какой-то группировке

Авторы Егор Пережогин