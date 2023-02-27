Около 150 подростков из ЧВК "Рёдан" задержали в Петербурге после драки в ТЦ
В Санкт-Петербурге за массовую драку в ТЦ задержано около 150 подростков
В Санкт-Петербурге задержано около 150 предполагаемых участников так называемой ЧВК "Рёдан" и их оппонентов, которые попытались устроить массовые потасовки, сообщает SHOT. Дело возбуждено по статье "Хулиганство", им уже заинтересовались в СУ СК по региону.
"Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ "Галерея", в результате которых пострадало несколько человек", — отметили в ведомстве.
По данным SHOT, накануне днём охранники ТЦ "Галерея" позвонили в полицию и сообщили, что примерно 70 подростков в балаклавах пришли и начали вести себя агрессивно. Правоохранители задержали 110 человек от 15 до 17 лет. В тот же день в "Галерею" вновь заявилась толпа из 200 нарушителей в балаклавах, в итоге в отдел полиции было доставлено ещё 47 парней.
Кадрами беспорядков в петербургском торговом центре делятся в Сети очевидцы. На них видно подростков в одежде с изображением паука, относящих себя к молодёжной структуре ЧВК "Рёдан". Также сообщается, что у отделов полиции собрались родители задержанных, на каждого подростка составляется протокол.
Напомним, 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Участниками потасовки стали члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". Полицейские при задержании нашли у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже в Новосибирске, Санкт-Петербурге и ряде других городов также были пресечены попытки устроить драки в торговых центрах.